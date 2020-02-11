ICMS fixo pode deixar gasolina mais cara e provocar inflação

Preço do combustível é atualmente composto de 27% de ICMS no Estado Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Em meio a discussões e embates sobre o preço da gasolina no Brasil, o governo federal prepara um Projeto de Lei Complementar para mudar o cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. A ideia é de que o imposto estadual deixe de ser cobrado por meio de uma alíquota (porcentagem) sobre o preço do litro e passe a ser um valor fixo em real. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, a proposta, que ainda está em discussão, deve prever que cada Estado fixe seu valor, para que consiga preservar a arrecadação.



O problema é que a proposta, segundo especialistas em Direito Tributário, pode conter armadilhas, como elevar o preço dos combustíveis e mesmo pressionar a inflação. Nesta segunda-feira (10), o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a medida será discutida no âmbito da reforma tributária, que deve ser enviada ainda em fevereiro ao Congresso.

No Espírito Santo, 27% do preço da gasolina é ICMS. O recurso obtido dessa fonte representa 14% de toda a arrecadação do Estado.

O advogado tributarista Alexandre Fiorot afirma que, embora polêmica, a proposta de Bolsonaro de aplicar um imposto com valor fixo não é inédita. Já tivemos a experiência de calcular tributos dessa forma em outros produtos. O IPI sobre refrigerantes, por exemplo. Não é inovador, mas precisamo ver os detalhes do projeto para ver como isso deve se desenrolar, diz.

Para ele, a mudança seria "faca de dois gumes", já que pode fazer o preço do combustível ficar menor em momentos de alta, mas pode também impedir quedas de preço. "Se o preço aumento, ótimo, ganha o consumidor. Mas se você tenta reduzir o valor do produto, atinge um teto, porque o valor do imposto é fixo", explica.

O economista e advogado tributarista Bruno Gavioli afirma que um imposto que tem valor fixo pode levar a um outro risco: a indexação. "Eventualmente, com o tempo, esse valor teria que ser atualizado. E, para isso, teria que indexá-lo a algo, seja à inflação, ao preço do barril, ao salário mínimo, etc. Isso gera mais inflação. É uma armadilha", esclarece.

Gavioli lembra que a proposta, mesmo que tenha potencial de funcionar no curto prazo para baixar o preço da gasolina nos postos, não deve passar pelas casas legislativas por conta do grande peso que o ICMS tem para as contas estaduais. "O governo federal não tem hoje capital político para uma mudança como essa", afirma.

A gasolina é um dos produtos atualmente sob regime de substituição tributária. Isso significa que o ICMS é cobrado sobre o produto que sai da refinaria a partir de um valor estimado pelo governo, que é atualizado a cada 15 dias. O imposto é cobrado antecipadamente sobre toda a cadeia. Isso significa que os donos de postos, por exemplo, compram o combustível dos distribuidores por um valor sobre o qual o ICMS já foi aplicado.

