'União, se quiser, pode reduzir tributos', diz Casagrande

O governador Renato Casagrande e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), voltou a comentar o polêmico "desafio" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de redução de impostos sobre os combustíveis. Por meio das redes sociais, o socialista afirmou neste domingo (9) que o governo federal, "se quiser, pode reduzir tributos de qualquer atividade econômica para aliviar o bolso do consumidor".

Em publicação no Twitter, o governador disse que o "governo federal fica com aproximadamente 70% dos tributos arrecadados no Brasil" enquanto "Estados e municípios ficam com 30%. Veja o tuíte:

O governo federal fica com aproximadamente 70% dos tributos arrecadados no Brasil. Estados e municípios ficam com 30%. A união, se quiser, pode reduzir tributos de qualquer atividade econômica para aliviar o consumidor. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 9, 2020

FAZ LÁ QUE EU FAÇO CÁ

"Eu zero o [imposto] federal se eles zerarem o ICMS [que incide sobre os combustíveis]. Está feito o desafio aqui, agora. Eu zero o federal hoje e eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito" Jair Bolsonaro - Presidente

A declaração provocou reações ainda mais enérgicas por parte de governadores. Os tucanos João Doria e Eduardo Leite, mais alinhados com o governo, usaram palavras como "populista" e "insensato" para classificar a provocação. Pelo menos 23 governos estaduais se mostraram contra a revisão do ICMS sobre os combustíveis.

Ainda na quarta, o governador Renato Casagrande deu duas declarações. Em sua conta no Twitter e através de um vídeo enviado pela assessoria, o socialista havia afirmado inicialmente que o Estado estaria disponível para discutir medidas que possibilitem uma redução do preço nas bombas, que se colocava "inteiramente à disposição" para a discussão , mas que estava "esperando um primeiro passo do governo federal". Veja o vídeo e o tuíte abaixo:

A composição do preço do combustível é responsabilidade do Gov Federal, por meio da Petrobras. Entretanto, o ES está à disposição da União para discutir e construir, de forma técnica, equilibrada e responsável com as contas públicas, medidas que possam reduzir o preço nas bombas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 5, 2020

No mesmo dia, o governador deu ainda uma entrevista para a coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo subindo o tom e afirmando que Bolsonaro estaria blefando sobre a possibilidade de corte nos tributos que incidem sobre os combustíveis.