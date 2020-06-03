Calendário do saque-emergencial do FGTS sai nos próximos dias

Em 15 de junho começam os pagamentos do saque-emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Porém o calendário de pagamento só deve sair nos próximos dias. A medida é mais uma para aliviar os impactos da crise econômica causada pelo coronavírus nas famílias.
Serão pagos até R$ 1.045 para cada trabalhador valor de um salário mínimo com contas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas. Só no Espírito Santo, devem ser beneficiados 790 mil trabalhadores, conforme já mostrou A Gazeta. O total a ser pago no Estado pode chegar a R$ 530 milhões.
No entanto, mesmo com o início dos saques se aproximando, ainda não havia um calendário de pagamento. O cronograma está sendo elaborado pela Caixa Econômica Federal e, segundo o banco, deve sair nos próximos dias.
A Medida Provisória 946/2020, que permitiu esse saque nas cotas do FGTS, estipula que o dinheiro estará disponível de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020. Com isso, por um certo período, os recursos serão pagos ao mesmo tempo que o auxílio emergencial.
O pagamento deve seguir os mesmos moldes da rodada anterior de saques do FGTS, disponibilizada entre meados de 2019 e o início de 2020, com liberação dos recursos primeiramente para quem possui conta poupança na Caixa e só depois para os demais trabalhadores.
A reportagem questionou a Caixa se haverá alguma modernização na forma de disponibilização dos recursos diante da rodada de saques anterior, mas o banco se limitou a dizer que terá mais informações nos próximos dias.
Devem ser injetados na economia mais de R$ 36 bilhões com a medida, segundo cálculos do governo. Cerca de 60 milhões de brasileiros devem ser beneficiados pela MP.
COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS?
O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que venha a ter. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.
Caso o trabalhador tenha mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.