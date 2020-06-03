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Cronograma de pagamento

Calendário do saque-emergencial do FGTS sai nos próximos dias

Só no Espírito Santo, devem ser beneficiados 790 mil trabalhadores. Quem tem conta-poupança na Caixa deve fazer o resgate primeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 08:29

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 08:29

atendimento em agência da caixa. fgts
Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr
Em 15 de junho começam os pagamentos do saque-emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Porém o calendário de pagamento só deve sair nos próximos dias. A medida é mais uma para aliviar os impactos da crise econômica causada pelo coronavírus nas famílias.
Serão pagos até R$ 1.045 para cada trabalhador  valor de um salário mínimo  com contas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas. Só no Espírito Santodevem ser beneficiados 790 mil trabalhadores, conforme já mostrou A Gazeta. O total a ser pago no Estado pode chegar a R$ 530 milhões.
No entanto, mesmo com o início dos saques se aproximando, ainda não havia um calendário de pagamento. O cronograma está sendo elaborado pela Caixa Econômica Federal e, segundo o banco, deve sair nos próximos dias.
A Medida Provisória 946/2020, que permitiu esse saque nas cotas do FGTS, estipula que o dinheiro estará disponível de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020. Com isso, por um certo período, os recursos serão pagos ao mesmo tempo que o auxílio emergencial.

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O pagamento deve seguir os mesmos moldes da rodada anterior de saques do FGTS, disponibilizada entre meados de 2019 e o início de 2020, com liberação dos recursos primeiramente para quem possui conta poupança na Caixa e só depois para os demais trabalhadores.
A reportagem questionou a Caixa se haverá alguma modernização na forma de disponibilização dos recursos diante da rodada de saques anterior, mas o banco se limitou a dizer que terá mais informações nos próximos dias.
Devem ser injetados na economia mais de R$ 36 bilhões com a medida, segundo cálculos do governo. Cerca de 60 milhões de brasileiros devem ser beneficiados pela MP.

COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS?

O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que venha a ter. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.
Caso o trabalhador tenha mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.

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