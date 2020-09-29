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Caixa paga superlote do auxílio emergencial para 9 milhões nesta quarta

Maior parte vai receber a primeira parcela da extensão do benefício, que é de R$ 300, incluindo inscritos no Bolsa Família. Veja os  novos calendários vigentes

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 20:41
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal inicia nesta quarta-feira (30) os pagamentos da extensão do auxílio emergencial de R$ 300 (ou R$ 600 no caso de mulher provedora de família) para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família. Com isso, somando outros ciclos que tiveram pagamento antecipado, o banco fará o crédito do benefício para 9 milhões de pessoas nesta quarta.
O novo ciclo, da extensão do auxílio, não interrompe os pagamentos em andamento. O calendário da sexta parcela para inscritos no Bolsa Família, por exemplo, termina nesta quarta com o pagamento de 1,6 milhão de beneficiários com NIS final 0. Esses já recebem a primeira parcela da extensão, com valor menor.

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O ciclo 3 vai pagar nesta quarta o benefício a 3,6 milhões de trabalhadores fora do Bolsa Família nascidos em janeiro. A maior parte desse grupo é composta por 2,4 milhões que começaram a receber o benefício desde o início do programa, em abril, e que por isso já receberam as cinco parcelas de R$ 600 e agora já recebem a sexta parcela, no valor R$ 300.
Outros 1,2 milhão também são pessoas do ciclo 3,  mas que tiveram o benefício aprovado depois de abril e ainda estão recebendo as demais parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Além destes, o público que tenha feito o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 20 de julho e 25 de agosto e tenha sido considerado elegível receberá o crédito da primeira parcela do auxílio emergencial conforme o calendário do ciclo 3.
Veja o cronograma de pagamento da extensão do auxílio emergencial:
Também se encerra nesta quarta o cronograma do ciclo dois, que prevê o crédito em conta a 3,8 milhões de pessoas nascidas em dezembro. Neste grupo há pessoas que começaram a receber em diferentes momentos, e ainda vão receber o crédito da primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta parcela de R$ 600.
Só após serem pagas as cinco prestações no valor original que se iniciam os pagamentos em valor menor, que vão até dezembro. Veja quem está neste ciclo no cronograma abaixo:

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