Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: Violência contra a mulher: como identificar e combater?

CBN Vitória ao vivo: Violência contra a mulher: como identificar e combater?

No programa desta terça-feira (24), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 24 de março de 2026 às 09:47

No programa CBN Vitória desta terça-feira (24), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta terça-feira (24), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: Violência contra a mulher: como identificar e combater?

Medida de segurança foi adotada devido à permanência da interdição em Resplendor (MG), por indígenas tupiniquins das aldeias Caieiras Velha, Irajá e Pau Brasil da Terra Indígena Tupiniquim, de Aracruz (ES)

Viagens do trem de passageiros de Vitória a Minas continuam suspensas

O imóvel passou por vistoria fiscal e técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) nesta segunda-feira (23) e foram constatadas avarias nos pilares da edificação

Prédio de cinco andares é interditado por risco de desabamento em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais