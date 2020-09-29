Caixa já pagou auxílio a 67,2 milhões, diz Guimarães

Guimarães disse ainda que 500 mil pessoas acabaram de ser aprovadas no auxílio, o que amplia o número total de beneficiados para 67,7 milhões de pessoas. "34% do valor pago estão no Nordeste. Outros 10,6% estão na região Norte", pontuou, durante coletiva de imprensa. "O auxílio emergencial está indo para quem precisa, em todos os Estados e em todas as regiões."