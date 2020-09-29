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Benefício emergencial

Caixa já pagou auxílio a 67,2 milhões, diz Guimarães

O presidente da Caixa Econômica Federal disse ainda que 500 mil pessoas acabaram de ser aprovadas, o que amplia o número total de beneficiados para 67,7 milhões de pessoas

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 16:22
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira (29), que o banco já realizou o pagamento do auxílio emergencial a 67,2 milhões de pessoas. O montante total pago foi de aproximadamente R$ 214 bilhões.
Guimarães disse ainda que 500 mil pessoas acabaram de ser aprovadas no auxílio, o que amplia o número total de beneficiados para 67,7 milhões de pessoas. "34% do valor pago estão no Nordeste. Outros 10,6% estão na região Norte", pontuou, durante coletiva de imprensa. "O auxílio emergencial está indo para quem precisa, em todos os Estados e em todas as regiões."
O presidente da Caixa e o secretário do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, participam hoje de coletiva de imprensa a respeito da extensão do auxílio emergencial. Em portaria publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, o ministério definiu o calendário de pagamentos e de saques do auxílio. A parcela adicional será de R$ 300 ou de R$ 600 (no caso de mães monoparentais).

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