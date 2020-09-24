Corte do auxílio deve frear inflação e afetar alimentação dos mais pobres

Panela vazia: 30% das famílias no ES vivem em situação de vulnerabilidade alimentar Crédito: Fernando Madeira - 19/07/2019



A previsão dos especialistas é que os preços voltem a cair entre o fim deste ano e o início do ano que vem. Parte da razão para essa queda, contudo, é preocupante: com a redução do valor do auxílio emergencial e a aproximação do fim dos pagamentos, é esperado que haja uma queda no consumo, principalmente por parte da população de baixa renda. Com menos gente consumindo itens básicos, como alimentos, a expectativa é que o preço seja puxado para baixo.

"A economia ficou por três meses muito parada por conta do impasse que a Covid proporcionou e, assim que houve atitudes da política econômica para socorrer os menos favorecidos, o consumo automaticamente aumentou. O que é uma coisa dentro da normalidade. Esse movimento ficou muito forte porque as pessoas que receberam o auxílio passaram a ter dinheiro para comer, e a demanda por alimentos aumentou na proporção da capacidade de consumo deles", explica a economista e professora da Fucape Arilda Teixeira.

No Estado, entre abril e julho, o benefício voltado aos informais e desempregados contemplou cerca de 1,2 milhão de pessoas em território capixaba, injetando R$ 2,2 bilhões na economia local nesses quatro meses, segundo o Portal da Transparência do governo federal.

De acordo com a Arilda, além da expansão do consumo, outros fatores como a alta do câmbio  que favoreceu as exportações e encareceu a produção industrial  e uma redução da produção também contribuíram para uma diminuição na disponibilidade de produtos aos brasileiros. Com menos oferta no mercado e com a procura em alta, os preços aumentaram.

AUXÍLIO TEVE VALOR CORTADO E TERMINA EM DEZEMBRO

Os dias de alta no consumo, porém, estão contados. O governo federal reduziu pela metade o valor das parcelas do auxílio emergencial até dezembro. Os beneficiários, que recebiam R$ 600 por mês, passarão a receber parcelas de R$ 300. Um ajuste nas regras também reduziu o escopo de pessoas que têm direito ao recurso.



Além disso, o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que abandonou a criação do Renda Brasil , um sucessor do Bolsa Família que teria valor maior e alcançaria mais pessoas do que o benefício atual. Sem conseguir resolver o impasse sobre a origem do recurso que financiaria o novo programa social, Bolsonaro disse que desistiu da ideia. Nesta quarta-feira (23), o governo disse que vai criar o Renda Cidadã no lugar dos dois programas, mas ainda precisará abrir espaço de R$ 30 bi no orçamento para viabilizá-lo.

A economista e professora da Uninter Pollyanna Rodrigues Gondin explica que, com a retirada desses benefícios e sem outra ajuda financeira em vista, as pessoas voltarão a consumir menos. Com isso, os produtos tendem a "sobrar" no mercado e o preço cai.



"Além de o preço baixar, com menos consumo, as empresas começam a demitir e a renda cai, o que leva a uma nova queda no consumo. Isso forma um círculo vicioso que, além de não beneficiar população, não beneficia o crescimento do país", diz.

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SEM AUXÍLIO E COM MAIS DEMISSÕES, POBREZA PODE AUMENTAR

Sem o auxílio, a situação dos mais pobres votará ao patamar de 2019. No Espírito Santo, segundo o IBGE, um terço das famílias tinha dificuldades de colocar comida na mesa no ano passado. Ao todo, são 425 mil lares que precisam limitar o tipo ou porção dos alimentos que consomem, ou até passam fome.

"É uma situação estrutural do país, que tem um quarto da população abaixo da linha da pobreza. Essa tristeza já existe, está na estrutura da economia brasileira e não há indício de que isso vai se reverter. Não há mudanças em curso que mostrem alguma alteração que possa reverter essa situação", aponta Arilda.



É possível ainda que a crise do coronavírus tenha efeitos ainda mais nefastos. Com a taxa de desemprego sendo projetada a 14% para este ano, mais famílias devem passar a integrar essa zona de insegurança alimentar.