Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja quem recebe

Caixa paga auxílio emergencial para 3,8 milhões neste domingo

Valores serão depositados na conta digital de beneficiários que recebem pelo ciclo 4 e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Veja todos os calendários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 20:32

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 20:32

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal fará mais uma remessa de pagamentos do auxílio emergencial do governo federal neste domingo (8). Terão o benefício depositado na poupança social digital 3,8 milhões de brasileiros nascidos em maio e fazem parte do ciclo 4 de pagamentos.
A partir da liberação, os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão, com QR Code. Saques e transferências serão liberados para este grupo apenas após o dia 21 de novembro.
Das pessoas que vão receber o crédito neste domingo, 800 mil terão acesso ao benefício com o valor original, isto é, vão receber R$ 600. As mães chefes de família têm direito a duas cotas do pagamento e vão receber R$ 1.200.
Outros 3 milhões já vão receber a extensão do benefício, com valor reduzido. Para esse grupo, as parcelas serão de R$ 300. Para as mães chefes de família, o pagamento segue a mesma lógica anterior, ou seja, elas receberão R$ 600.

Veja Também

Saiba que horas o auxílio emergencial cai na conta digital do Caixa Tem

O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar informais, desempregados, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.
Serão pagas até quatro parcelas de R$ 300, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas dessa extensão.
Não há necessidade de novo requerimento para ter direito à extensão do auxílio. Aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos, continuam sendo contemplados.

VEJA O CALENDÁRIO

LEIA MAIS SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL

Veja como consultar o auxílio emergencial e para qual telefone da Caixa ligar

Como antecipar o auxílio emergencial e o FGTS e driblar o Caixa Tem

Sem auxílio e emprego, 280 mil podem voltar a ser "invisíveis" no ES

Mais de 700 beneficiários do auxílio emergencial doaram para candidatos no ES

Corte no auxílio e inflação freiam vendas nos supermercados do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados