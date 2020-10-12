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Caixa libera saque do auxílio emergencial para 4 milhões nesta terça

Esses beneficiários estão inclusos no ciclo 2 de pagamentos, e ainda receberam o valor integral de auxílio de R$ 600. Confira o calendário completo

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 18:00
R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
R$ 600 em notas de R$ 100: nova rodada de saques do auxílio emergencial Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (13) os saques em dinheiro do auxílio emergencial do governo federal para 4 milhões de trabalhadores. Vão poder sacar os trabalhadores inscritos que nasceram em agosto e que já tiveram os valores creditados nas poupanças digitais no dia 23 de setembro.
Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas agências da Caixa.

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Esses beneficiários estão inclusos no ciclo 2 de pagamentos, e ainda receberam o valor integral de auxílio de R$ 600 (R$ 1.200 para mães chefes de família). A partir deste mês, eles já devem receber o valor reduzido, de R$ 300.
O ciclo dois inclui beneficiários que começaram a receber em maio, além de trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho; trabalhadores que fizeram a contestação de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis; e beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.

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