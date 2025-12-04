Investimento

BNDES aprova financiamento para Suzano modernizar parque industrial no ES

Previsão é aumentar capacidade de armazenamento de resíduos de aterro industrial e implantar estrutura para a dragagem do lodo das lagoas da ETE

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:14

Pátio de cavacos da Suzano, em Aracruz Crédito: Carlos Alberto Silva

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento no valor de R$ 451,7 milhões para a Suzano modernizar, revitalizar estruturas e aumentar a capacidade de armazenagem em cinco unidades industriais, incluindo o parque fabril de Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

A previsão da Suzano para a unidade de Aracruz é aumentar em 200 mil metros cúbicos a capacidade de armazenamento de resíduos do Aterro Industrial C. E ainda implantar estrutura para a dragagem do lodo das lagoas da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). O objetivo é garantir a gestão mais eficiente, adequada e segura dos resíduos gerados no processo de produção de celulose.



Também vão receber modernização as unidades da produtora de celulose em Limeira (SP), Mogi das Cruzes (SP), Mucuri (BA) e Três Lagoas (MS).

O financiamento do banco para os projetos, que contam com investimento total de R$ 700 milhões, terá recursos do Finem (R$ 342,8 milhões) e do Fundo Clima (R$ 108,9 milhões). A expectativa é que as intervenções gerem 670 empregos diretos durante a implementação e 286 indiretos.

“A parceria com o BNDES é fundamental para que possamos viabilizar iniciativas importantes nas frentes de redução de emissões e aumento da circularidade no processo produtivo e confiabilidade de equipamentos. Esse conjunto de iniciativas amplia a competitividade de todas as unidades que serão beneficiadas com esses investimentos”, afirma o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano, Marcos Assumpção.

Com esses recursos, a Suzano investirá em oito projetos alinhados aos Compromissos para Renovar a Vida, conjunto de metas de longo prazo da companhia associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Essas iniciativas integram inovação, tecnologia e responsabilidade ambiental e visam apoiar um modelo produtivo voltado à economia regenerativa e ao desenvolvimento sustentável.

“O BNDES cumpre a missão dada pelo governo do presidente Lula de apoiar a modernização e a expansão da capacidade produtiva da indústria brasileira, o que inclui importante segmento como o de celulose. Em 2024, a produção alcançou 25,5 milhões de toneladas, crescimento de 5,2% em relação a 2023, além de ampliar em 33,2% as exportações para mais de US$ 10 bilhões”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O que será feito nas outras unidades

Em Limeira (SP), o projeto tem como objetivo principal melhorar a eficiência energética da unidade industrial, com a redução de consumo de químicos e energéticos. Eliminará o consumo de gás natural em cerca de 10,5 milhões de metros cúbicos por ano por meio da otimização da utilização de vapor no processo produtivo, resultando em cerca de 25 mil toneladas de CO2 equivalentes a menos emitidos para a atmosfera.

Em Mogi das Cruzes (SP), a Suzano fará adequação rodoviária com a construção de pistas de desaceleração e aceleração no acesso à unidade industrial, ampliando a segurança viária para colaboradores(as), motoristas e comunidade local e reforçando a segurança como valor inegociável da companhia.

Em Mucuri (BA), será instalada a etapa de separação de areia no processo de cozimento das Linhas 1 e 2 com a aquisição de equipamentos e estrutura, além da revitalização dos difusores da Linha 1, incluindo a substituição de peneiras, chapas perfuradas, sistemas de elevação, raspadores e recuperação das estruturas de acesso. Os projetos têm como objetivo fortalecer as melhores práticas de fabricação, otimizar o consumo de químicos e garantir a maior qualidade do produto ao cliente.

Na unidade de Três Lagoas, a empresa substituirá as três bombas de cavaco da fábrica 1 para garantir maior confiabilidade operacional e eficiência no processo produtivo.

