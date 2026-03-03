Economia (BR)

Campanhas com creators em ano eleitoral: 5 pontos que as marcas precisam considerar

Especialista explica por que a segurança de marca deixou de ser detalhe operacional e virou prioridade estratégica nas campanhas com criadores de conteúdo

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:28

É importante cuidado ao investir em creators em ano eleitoral Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Em anos eleitorais, o ambiente digital se torna mais intenso e atento a posicionamentos públicos. Discussões ganham novos significados, temas antes neutros passam a ser interpretados sob diferentes lentes e a polarização tende a amplificar debates. Creators , como qualquer cidadão, têm opiniões e liberdade de expressão. Faz parte da dinâmica das redes sociais compartilhar visões pessoais e participar de conversas públicas.

Nos últimos anos, diversas marcas enfrentaram crises reputacionais com reflexos diretos em desempenho de negócio após se associarem a creators envolvidos em posicionamentos polêmicos. Em muitos casos, o conteúdo controverso não estava necessariamente ligado à campanha ativa, mas a declarações antigas ou manifestações pessoais que ganharam nova repercussão dentro de um contexto sensível. A associação entre marca e creator , no ambiente digital , é imediata — e muitas vezes difícil de dissociar.

Para as marcas, no entanto, o desafio está no alinhamento. Ao investir em campanhas com creators , é preciso avaliar não apenas alcance e engajamento, mas também o contexto em que aquela parceria será percebida — especialmente em períodos politicamente sensíveis.

Segundo Miriam Shirley, presidente da BrandLovers e especialista em mídia de influência, “em um ambiente político sensível, a segurança de marca não pode ser uma camada posterior. Ela precisa estar integrada à infraestrutura da campanha desde o início”.

A seguir, veja cinco cuidados essenciais apontados pela Miriam Shirley para marcas que desejam investir em creators em ano eleitoral com mais segurança e previsibilidade:

1. Avaliar histórico, não apenas números

Escolher um creator apenas pelo número de seguidores é insuficiente em qualquer situação. É fundamental analisar o histórico completo de publicações , posicionamentos e interações, principalmente em um ano de eleições. O contexto político pode ressignificar conteúdos antigos, tornando o passado digital um fator estratégico na decisão.

2. Definir critérios claros de alinhamento

Antes de selecionar os creators , a marca precisa ter clareza sobre seus próprios limites e diretrizes. Quais temas são sensíveis? Que tipo de posicionamento é compatível com seus valores? Ter critérios definidos evita decisões subjetivas e reduz ruídos futuros.

3. Utilizar tecnologia para análise e curadoria

Em operações com dezenas ou centenas de criadores, o monitoramento manual se torna inviável. Ferramentas baseadas em inteligência artificial já permitem analisar milhares de pontos de dados por perfil, cruzando informações de texto, áudio, imagem e contexto. Plataformas especializadas em infraestrutura de mídia com creators , como o Creator Ads, têm sido adotadas para estruturar essa governança em escala.

4. Monitorar conteúdos antes e depois da publicação

A curadoria inicial não é suficiente. O conteúdo produzido para a campanha deve ser validado antes de ir ao ar e acompanhado ao longo da veiculação. O ambiente eleitoral é dinâmico, e interpretações podem mudar rapidamente.

5. Tratar segurança de marca como parte da estratégia, não como etapa final

Em anos eleitorais, brand safety deixa de ser um checklist operacional e passa a fazer parte do planejamento estratégico da campanha. “ Brand safety não é promessa, é método”, afirma Miriam Shirley, que acrescenta: “Quando a tecnologia é aplicada à curadoria e ao monitoramento, é possível escalar campanhas com creators mantendo controle, rastreabilidade e previsibilidade.”

Em um cenário político sensível, investir em creators sem critérios estruturados significa assumir um risco desnecessário. Com processos bem definidos, tecnologia de apoio e alinhamento claro de expectativas, é possível manter a potência criativa do canal sem abrir mão da proteção reputacional.

A maturidade do mercado passa por esse equilíbrio: criatividade com responsabilidade, escala com controle e influência com estratégia.

Por Gabriela Cardoso

