Bazar on-line com desconto de até 90% e marketplace ajudam lojas a inovar

Cliente pode comprar de várias lojas sem sair de casa Crédito: Alexey Tulenkov (Freepik)

O comércio foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus . Diante da crise, muitas lojas tiveram perdas significativas de receita. Para recuperar a clientela, e o caixa, entram em campo iniciativas para apoiar o comércio local, com descontos que podem chegar a 90% em um bazar on-line.

É o caso do Exagerado que precisou se transformar para atender à nova realidade. O organizador Victor de Castro comenta que, na primeira hora da feira, que começou na última quarta-feira (16), foram mais de 200 mil acessos na página oficial.

A nossa ideia é possibilitar que o lojista, que não tem presença no e-commerce, possa chegar até o cliente final. O consumidor acessa a plataforma e pode comprar de diversas marcas, fazendo um único pagamento. Este é um projeto coletivo para fortalecer as marcas capixabas. Com a proibição de realização de eventos, precisamos trazer para o ambiente virtual, ressalta.

O Exagerado em Casa conta com a participação de quase 200 lojas, com mais de 60 mil produtos à venda, entre móveis, acessórios e roupas. Todas as empresas participantes são capixabas.

É uma experiência nova para todos, inclusive para as entregas, que será feita pela organização do evento. A nossa expectativa é de que 60% dos produtos sejam vendidos até domingo. É importante lembrar que, a cada momento, entram novas promoções, comenta o organizador.

Esta é a segunda edição virtual do evento que tem ainda com parceria do Shopping Vila Velha e até de uma loja de material de construção. O centro de compras conta com 10 lojas participantes, com descontos de até 65%.

Outras plataformas também estão sendo estruturadas para que o consumidor possa fazer suas compras sem precisar sair de casa. Até o final de julho, será lançado o site aCapixaba. O diretor de marketing do projeto, Matheus Melillo, afirma que a iniciativa vai funcionar como um marketplace (uma espécie de shopping virtual) exclusivo de marcas do Estado, no incentivo de capixaba valoriza capixaba.

Estamos cadastrando fornecedores para venderem seus produtos em uma mesma plataforma. Já são 310 lojas cadastradas. O usuário poderá comprar em várias lojas, pagando todos os itens juntos, explica.

O diretor explica que a logística também está sendo finalizada. E para iniciar o marketplace, o consumidor que comprar mais de R$ 100 vai concorrer a um vale-compras de R$ 1 mil.

Queremos fortalecer o comércio capixaba. Ajudar os empresários a superarem as dificuldades que surgiram neste ano. Fomos procurados até por prestadores de serviços. A ferramenta será de baixo custo para o comerciante, destaca.

VITRINE VIRTUAL NOS SHOPPINGS

Até mesmo os shoppings já trabalham de forma diferenciada para atender o cliente e evitar aglomerações. Os clientes podem visualizar os produtos nos sites dos centros de compras e entrar em contato com a loja para combinar a forma de pagamento e a retirada do produto.

A gerente de marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, explica que o centro de compras trabalha com uma Vitrine Virtual. Além disso, os lojistas oferecem descontos que podem chegar a 70%. O cliente por aproveitar as promoções até o final de julho. Ele escolhe o produto desejado, entra em contato com o lojista e combina a retirada, que pode ser por delivery ou drive thru.

Fizemos diversas ações para manter as vendas, mesmo com o comércio fechado. O sistema delivery e o drive thru vieram para ficar. Em breve, também vamos lançar o marketplace do shopping, onde será possível comprar em vários estabelecimentos e fazer um só pagamento, salienta.

Os shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro e Moxuara também estão com ofertas que podem chegar a 70%. Os lojistas divulgam as ofertas dos produtos nas redes sociais e apresentando os telefones de contato das lojas ou links de compra direta para que o cliente possa adquirir os produtos on-line e receber em casa (delivery) ou buscar no estacionamento, no estilo pick-up (ponto de retirada de pedidos). A forma de retirada é combinada diretamente entre a loja e o cliente.

Há os clientes que podem preferir também comprar nas lojas físicas dentro do horário estipulado, das 12h às 20h, até sexta-feira para aproveitar as ofertas.

Até o dia 19 de julho, o Boulevard Shopping Vila Velha, realiza uma edição especial do Liquida Boulevard. São mais de 20 lojas com descontos de até 70% e preços a partir de R$ 4,99. Nas redes sociais, as promoções estão sendo divulgadas diariamente.

Os clientes podem acessar o site do shopping e encontrar as lojas participantes, que são identificadas por uma tag verde. Basta escolher a loja, o produto, e entrar em contato diretamente para finalizar a compra por meio do canal participante (pode ser WhatsApp, delivery, drive thru ou e-commerce).

SAIBA MAIS

EXAGERADO EM CASA

São quase 200 lojas participantes, com mais de 60 mil produtos à venda. Os estabelecimentos são todos capixabas e a edição deste ano conta com a participação do Shopping Vila Velha. É possível comprar material de construção, roupas, acessórios, entre outros itens. Os descontos podem chegar a 90%.

Como comprar: O Exagerado acontece até domingo, 19 de julho, no site O Exagerado acontece até domingo, 19 de julho, no site www.meuexagerado.com.br . As peças terão preço máximo de R$ 99,90 (exceto móveis e marcas selecionadas). As compras são feitas em uma loja on-line e os pedidos serão entregues na casa dos clientes. As formas de pagamento serão via PicPay e todos os cartões de crédito.

ACAPIXABA

O marketplace exclusivo de marcas capixabas, no incentivo de capixaba valoriza capixaba. Os clientes que comprarem mais de R$ 100 vão concorrer a um vale-compras de R$ 1 mil. São 310 empresas cadastradas dos mais diversos segmentos como confecção e acessórios.

Como comprar: A plataforma de vendas on-line deve entrar no ar no final de julho. A loja terá uma página própria, uma vitrine virtual com todos os produtos cadastrados. O lojista pode fazer o cadastro no site A plataforma de vendas on-line deve entrar no ar no final de julho. A loja terá uma página própria, uma vitrine virtual com todos os produtos cadastrados. O lojista pode fazer o cadastro no site www.acapixaba.com.br

SHOPPING VILA VELHA

O centro de comprar participa do Exagerado em casa, com descontos de até 65%. São 10 lojas que participam do bazar virtual, com mais de 3 mil itens em promoção.

Como comprar: o cliente pode comprar itens promocionais na sua loja preferida do shopping, diretamente numa aba exclusiva que estará disponível no site o cliente pode comprar itens promocionais na sua loja preferida do shopping, diretamente numa aba exclusiva que estará disponível no site meuexagerado.com.br, no próximo dia 19 de julho.

SHOPPING VITÓRIA

O centro de compras está em liquidação com produtos com até 70% de desconto. Ao todo, são 380 operações comerciais, entre lojas, alimentação e quiosques. Em breve, será lançado o marketplace onde o cliente poderá fazer toda a compra de forma virtual.

Como comprar: os atendimentos são feitos nas lojas. As peças com desconto podem ser compradas até o final de julho. O cliente também pode conhecer os produtos por meio da Vitrine Virtual SV. Ele acessa a plataforma no os atendimentos são feitos nas lojas. As peças com desconto podem ser compradas até o final de julho. O cliente também pode conhecer os produtos por meio da Vitrine Virtual SV. Ele acessa a plataforma no site , escolhe o produto desejado, entra em contato com o lojista e combina a forma de pagamento e a retirada, que pode ser por delivery ou no Drive Thru do Shopping Vitória. O drive funciona de 10h às 20h, no estacionamento da entrada principal.

SHOPPING PRAIA DA COSTA

A liquidação Descontrolados oferece descontos de até 70%. O centro de compras também oferece os vouchers promocionais com descontos de até R$ 500, que podem ser utilizados até 31 de dezembro de 2020.

As ofertas dos produtos são feitas nas redes sociais e apresentando os telefones de contato das lojas ou links de compra direta. Com isso, o cliente pode adquirir os produtos on-line e receber em casa (delivery) ou retirar no estacionamento no estilo pick-up (ponto de retirada de pedidos). A forma de retirada é combinada diretamente entre a loja e o cliente. Há a opção também de compra nas lojas físicas.

Como comprar: Para conferir as lojas participantes e adquirir os vouchers, basta acessar o Para conferir as lojas participantes e adquirir os vouchers, basta acessar o site do Shopping Praia da Costa, na aba vouchers promocionais. A promoção segue até domingo (19 de julho) para as vendas on-line.

SHOPPING MOXUARA

Descontos de até 70%. As ofertas dos produtos são feitas nas redes sociais e apresentando os telefones de contato das lojas ou links de compra direta. Com isso, o cliente pode adquirir os produtos on-line e receber em casa (delivery) ou retirar no estacionamento no estilo pick-up (ponto de retirada de pedidos). A forma de retirada é combinada diretamente entre a loja e o cliente. Há a opção também de compra nas lojas físicas.

Como comprar: até 18 de julho (venda online) e até 17 de julho (nas lojas físicas). As compras podem ser feitas no site www.shoppingmoxuara.com.br

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Descontos de até 70%. As ofertas dos produtos são feitas nas redes sociais e apresentando os telefones de contato das lojas ou links de compra direta. Com isso, o cliente pode adquirir os produtos on-line e receber em casa (delivery) ou retirar no estacionamento no estilo pick-up (ponto de retirada de pedidos). A forma de retirada é combinada diretamente entre a loja e o cliente. Há a opção também de compra nas lojas físicas.

Como comprar: Até 17 de julho tanto para vendas on-line quando em lojas físicas. Os clientes podem acessar o site Até 17 de julho tanto para vendas on-line quando em lojas físicas. Os clientes podem acessar o site www.shoppingmestrealvaro.com.br.

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

O Liquida Boulevard segue até 19 de julho com descontos de até 70%. São mais de 20 lojas participantes.