Bazar on-line com desconto de até 90% e marketplace ajudam lojas a inovar

O comércio foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Diante da crise, muitas lojas tiveram perdas significativas de receita. Para recuperar a clientela, e o caixa, entram em campo iniciativas para apoiar o comércio local, com descontos que podem chegar a 90% em um bazar on-line.
É o caso do Exagerado que precisou se transformar para atender à nova realidade. O organizador Victor de Castro comenta que, na primeira hora da feira, que começou na última quarta-feira (16), foram mais de 200 mil acessos na página oficial.
A nossa ideia é possibilitar que o lojista, que não tem presença no e-commerce, possa chegar até o cliente final. O consumidor acessa a plataforma e pode comprar de diversas marcas, fazendo um único pagamento. Este é um projeto coletivo para fortalecer as marcas capixabas. Com a proibição de realização de eventos, precisamos trazer para o ambiente virtual, ressalta.
O Exagerado em Casa conta com a participação de quase 200 lojas, com mais de 60 mil produtos à venda, entre móveis, acessórios e roupas. Todas as empresas participantes são capixabas.
É uma experiência nova para todos, inclusive para as entregas, que será feita pela organização do evento. A nossa expectativa é de que 60% dos produtos sejam vendidos até domingo. É importante lembrar que, a cada momento, entram novas promoções, comenta o organizador.
Esta é a segunda edição virtual do evento que tem ainda com parceria do Shopping Vila Velha e até de uma loja de material de construção. O centro de compras conta com 10 lojas participantes, com descontos de até 65%.
Outras plataformas também estão sendo estruturadas para que o consumidor possa fazer suas compras sem precisar sair de casa. Até o final de julho, será lançado o site aCapixaba. O diretor de marketing do projeto, Matheus Melillo, afirma que a iniciativa vai funcionar como um marketplace (uma espécie de shopping virtual) exclusivo de marcas do Estado, no incentivo de capixaba valoriza capixaba.
Estamos cadastrando fornecedores para venderem seus produtos em uma mesma plataforma. Já são 310 lojas cadastradas. O usuário poderá comprar em várias lojas, pagando todos os itens juntos, explica.
O diretor explica que a logística também está sendo finalizada. E para iniciar o marketplace, o consumidor que comprar mais de R$ 100 vai concorrer a um vale-compras de R$ 1 mil.
Queremos fortalecer o comércio capixaba. Ajudar os empresários a superarem as dificuldades que surgiram neste ano. Fomos procurados até por prestadores de serviços. A ferramenta será de baixo custo para o comerciante, destaca.
VITRINE VIRTUAL NOS SHOPPINGS
Até mesmo os shoppings já trabalham de forma diferenciada para atender o cliente e evitar aglomerações. Os clientes podem visualizar os produtos nos sites dos centros de compras e entrar em contato com a loja para combinar a forma de pagamento e a retirada do produto.
A gerente de marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, explica que o centro de compras trabalha com uma Vitrine Virtual. Além disso, os lojistas oferecem descontos que podem chegar a 70%. O cliente por aproveitar as promoções até o final de julho. Ele escolhe o produto desejado, entra em contato com o lojista e combina a retirada, que pode ser por delivery ou drive thru.
Fizemos diversas ações para manter as vendas, mesmo com o comércio fechado. O sistema delivery e o drive thru vieram para ficar. Em breve, também vamos lançar o marketplace do shopping, onde será possível comprar em vários estabelecimentos e fazer um só pagamento, salienta.
Os shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro e Moxuara também estão com ofertas que podem chegar a 70%. Os lojistas divulgam as ofertas dos produtos nas redes sociais e apresentando os telefones de contato das lojas ou links de compra direta para que o cliente possa adquirir os produtos on-line e receber em casa (delivery) ou buscar no estacionamento, no estilo pick-up (ponto de retirada de pedidos). A forma de retirada é combinada diretamente entre a loja e o cliente.
Há os clientes que podem preferir também comprar nas lojas físicas dentro do horário estipulado, das 12h às 20h, até sexta-feira para aproveitar as ofertas.
Até o dia 19 de julho, o Boulevard Shopping Vila Velha, realiza uma edição especial do Liquida Boulevard. São mais de 20 lojas com descontos de até 70% e preços a partir de R$ 4,99. Nas redes sociais, as promoções estão sendo divulgadas diariamente.
Os clientes podem acessar o site do shopping e encontrar as lojas participantes, que são identificadas por uma tag verde. Basta escolher a loja, o produto, e entrar em contato diretamente para finalizar a compra por meio do canal participante (pode ser WhatsApp, delivery, drive thru ou e-commerce).
SAIBA MAIS
EXAGERADO EM CASA
São quase 200 lojas participantes, com mais de 60 mil produtos à venda. Os estabelecimentos são todos capixabas e a edição deste ano conta com a participação do Shopping Vila Velha. É possível comprar material de construção, roupas, acessórios, entre outros itens. Os descontos podem chegar a 90%.
Como comprar: O Exagerado acontece até domingo, 19 de julho, no site www.meuexagerado.com.br. As peças terão preço máximo de R$ 99,90 (exceto móveis e marcas selecionadas). As compras são feitas em uma loja on-line e os pedidos serão entregues na casa dos clientes. As formas de pagamento serão via PicPay e todos os cartões de crédito.
ACAPIXABA
O marketplace exclusivo de marcas capixabas, no incentivo de capixaba valoriza capixaba. Os clientes que comprarem mais de R$ 100 vão concorrer a um vale-compras de R$ 1 mil. São 310 empresas cadastradas dos mais diversos segmentos como confecção e acessórios.
Como comprar: A plataforma de vendas on-line deve entrar no ar no final de julho. A loja terá uma página própria, uma vitrine virtual com todos os produtos cadastrados. O lojista pode fazer o cadastro no site www.acapixaba.com.br.
SHOPPING VILA VELHA
O centro de comprar participa do Exagerado em casa, com descontos de até 65%. São 10 lojas que participam do bazar virtual, com mais de 3 mil itens em promoção.
Como comprar: o cliente pode comprar itens promocionais na sua loja preferida do shopping, diretamente numa aba exclusiva que estará disponível no site meuexagerado.com.br, no próximo dia 19 de julho.
SHOPPING VITÓRIA
O centro de compras está em liquidação com produtos com até 70% de desconto. Ao todo, são 380 operações comerciais, entre lojas, alimentação e quiosques. Em breve, será lançado o marketplace onde o cliente poderá fazer toda a compra de forma virtual.
Como comprar: os atendimentos são feitos nas lojas. As peças com desconto podem ser compradas até o final de julho. O cliente também pode conhecer os produtos por meio da Vitrine Virtual SV. Ele acessa a plataforma no site, escolhe o produto desejado, entra em contato com o lojista e combina a forma de pagamento e a retirada, que pode ser por delivery ou no Drive Thru do Shopping Vitória. O drive funciona de 10h às 20h, no estacionamento da entrada principal.
SHOPPING PRAIA DA COSTA
A liquidação Descontrolados oferece descontos de até 70%. O centro de compras também oferece os vouchers promocionais com descontos de até R$ 500, que podem ser utilizados até 31 de dezembro de 2020.
As ofertas dos produtos são feitas nas redes sociais e apresentando os telefones de contato das lojas ou links de compra direta. Com isso, o cliente pode adquirir os produtos on-line e receber em casa (delivery) ou retirar no estacionamento no estilo pick-up (ponto de retirada de pedidos). A forma de retirada é combinada diretamente entre a loja e o cliente. Há a opção também de compra nas lojas físicas.
Como comprar: Para conferir as lojas participantes e adquirir os vouchers, basta acessar o site do Shopping Praia da Costa, na aba vouchers promocionais. A promoção segue até domingo (19 de julho) para as vendas on-line.
SHOPPING MOXUARA
Descontos de até 70%. As ofertas dos produtos são feitas nas redes sociais e apresentando os telefones de contato das lojas ou links de compra direta. Com isso, o cliente pode adquirir os produtos on-line e receber em casa (delivery) ou retirar no estacionamento no estilo pick-up (ponto de retirada de pedidos). A forma de retirada é combinada diretamente entre a loja e o cliente. Há a opção também de compra nas lojas físicas.
Como comprar: até 18 de julho (venda online) e até 17 de julho (nas lojas físicas). As compras podem ser feitas no site www.shoppingmoxuara.com.br.
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Descontos de até 70%. As ofertas dos produtos são feitas nas redes sociais e apresentando os telefones de contato das lojas ou links de compra direta. Com isso, o cliente pode adquirir os produtos on-line e receber em casa (delivery) ou retirar no estacionamento no estilo pick-up (ponto de retirada de pedidos). A forma de retirada é combinada diretamente entre a loja e o cliente. Há a opção também de compra nas lojas físicas.
Como comprar: Até 17 de julho tanto para vendas on-line quando em lojas físicas. Os clientes podem acessar o site www.shoppingmestrealvaro.com.br.
BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
O Liquida Boulevard segue até 19 de julho com descontos de até 70%. São mais de 20 lojas participantes.
Como comprar: Os clientes podem acessar o site e achar facilmente as lojas participantes, que são identificadas por uma tag verde. Basta escolher a loja, o produto e entrar em contato diretamente para finalizar a compra por meio do canal participante (pode ser WhatsApp, delivery, drive thru ou e-commerce).