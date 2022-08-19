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Condenada

Após redução, Justiça manda Garoto restituir salários de 1.500 funcionários

Sindicato alegou na Justiça do Trabalho que a empresa reduziu salários de empregados após fazer uma mudança na nomenclatura dos cargos, mas com funções idênticas. Garoto ainda pode recorrer
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 ago 2022 às 17:36

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 17:36

Chocolates Garoto foi condenada a restituir os salários de 1.500 funcionários que tiveram sua remuneração reduzida. A decisão é da 13ª Vara do Trabalho de Vitória e atendeu um pedido de uma ação coletiva do Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Estado do Espírito Santo (Sindialimentação). A Garoto ainda pode recorrer da decisão.
O sindicato alega que a empresa diminuiu, de forma ilegal, o valor da remuneração dos trabalhadores, após mudança na nomenclatura do cargo. Na prática, segundo o sindicato, os empregados continuaram exercendo as mesmas funções.
De acordo com a ação do Sindialimentação, a Chocolates Garoto modificou, intencionalmente, o nome do cargo de “auxiliar de fabricação” para “auxiliar de produção” com a intenção de pagar valores menores para o desempenho de funções idênticas.
Chocolates Garoto
Fábrica da Chocolates Garoto em Vila Velha Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação
Durante o processo, foi determinada a realização de prova pericial contábil/administrativa para averiguar se as atividades e atribuições permaneciam as mesmas. O perito constatou que os auxiliares de fabricação realizam as mesmas atividades e tinham as mesmas atribuições que os auxiliares de produção.
De acordo com o parecer do Ministério Público do Trabalho (MPT-ES), “a empresa estabeleceu um marco temporal (maio de 2018), a partir do qual todos os empregados contratados para as funções de ‘auxiliar de fabricação’ e ‘operador de máquina’ passariam a receber remuneração inferior à dos funcionários que ocupavam o mesmo cargo antes dessa data”.
Em sua sentença, a juíza do Trabalho Germana de Morelo entendeu se tratar de flagrante redução salarial em massa e completou que “só é possível redução salarial, inclusive na hipótese de redução de carga horária, por meio de negociação coletiva”.
Ainda de acordo com a magistrada, a empresa não se esforçou em usar mecanismos com a finalidade de reduzir custos sem se valer “de mera alteração na nomenclatura de um cargo ocupado por mais de 1.500 empregados, atingindo de forma avassaladora milhares de trabalhadores e suas famílias que dependem do salário para sua sobrevivência.”

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Germana de Morelo apontou descumprimento da convenção 100 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que garante a igualdade de remuneração para o trabalho igual.
“Em um país onde os salários já são baixos e mal conseguem satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência do trabalhador, é no mínimo insensível se valer deste artificial expediente para reduzir salários”, disse a juíza em sua sentença.
A empresa foi condenada a igualar o salário de todos os que exercem função de operador de produção, com aquele que era praticado para a função de operador de fabricação, com respectiva integralização ao salário. 
A juíza também determinou que a empresa pague a diferença dos salários desde a mudança na remuneração (retroativo), assim como repousos semanais remunerados, feriados, décimos terceiros salários, férias acrescidas do adicional convencional, aviso prévio (para os substituídos dispensados imotivadamente), FGTS, multa fundiária e horas extras com adicional convencional.

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A presidente do Sindialimentação, Linda Morais, afirmou que o sindicato avalia que a Nestlé/Garoto feriu o direito dos trabalhadores ao modificar a nomenclatura de cargos, mantendo as funções com salário menor.
“A Nestlé não pode querer aumentar seus lucros reduzindo os salários. Não é justo. A ação cabe recurso, porém a Nestlé deveria reconhecer de imediato esse direito dos trabalhadores”, disse Linda.

O QUE DIZ A EMPRESA

Chocolates Garoto alega que não alterou a nomenclatura dos cargos para diminuir salários, segundo sustentou ao longo do processo na Justiça do Trabalho.
A empresa afirmou que a função de “auxiliar de produção” existe desde 2015 e que a função de “auxiliar de fabricação” foi extinta. Sendo assim, todos que “trabalham lado a lado” nos mais diversos setores da empresa são, agora, “auxiliares de produção” e recebem o mesmo salário.
A empresa argumenta também que não possui plano de cargos e salários, norma interna ou quadro de carreira. Todos os trabalhadores recebem de acordo com a função desempenhada.
Em nota, a Chocolates Garoto disse que nenhum colaborador teve seu salário alterado ou reduzido e que estuda as medidas pertinentes para o caso.
"A empresa reitera que oferece salários e pacote de benefícios competitivos em relação ao mercado, em todos os seus aspectos. Empregando hoje mais de 1,5 mil colaboradores em sua unidade de Vila Velha, a Garoto possui objetivos que impactam diretamente a sociedade com foco na geração de emprego, capacitação de sua força de trabalho e desenvolvimento local. Sobre a informação veiculada, a empresa esclarece que a ação ainda está em curso e que estuda medidas pertinentes ao caso", disse em nota. 

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