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Negócios

Grupo Águia Branca compra 70% da empresa Agaxtur Turismo

A empresa de turismo se consolidou como uma das que mais comercializa cruzeiros marítimos do Brasil. A aquisição faz parte dos planos de crescimento do Grupo Águia Branca, segundo seu presidente, Renan Chieppe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2022 às 12:08

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 12:08

O Grupo Águia Branca, com sede no Espírito Santo, anunciou a compra de 70% do capital social da Agaxtur Agência de Viagens e Turismo Ltda.
A negociação foi firmada nesta quinta-feira, 11 de agosto de 2022, mas a sua conclusão só ocorrerá mediante o cumprimento de determinadas condições, usuais para esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
“A experiência financeira e a capacidade de empresariamento do Grupo Águia Branca servirão bem aos negócios. Vemos um futuro brilhante para a Agaxtur, pois a união de forças distintas e complementares asseguram várias oportunidades de negócios”, afirma Aldo Leone, que continuará como CEO da Agaxtur.
Renan Chieppe, Águia Branca, Vitória Summit
Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca Crédito: Grupo Águia Branca/ Divulgação
A aquisição de 70% do capital da Agaxtur faz parte dos planos de crescimento do Grupo Águia Branca, segundo seu presidente, Renan Chieppe: “Temos uma meta de crescimento de 100% no período de cinco anos, e estamos muito satisfeitos com o negócio. A Agaxtur é uma empresa com excelente posição no mercado e com muito potencial de expansão no Sudeste e em outras regiões do Brasil”.
Com sede em São Paulo e fundada em 1953, a Agaxtur, a partir dos anos 70 consolidou a condição de operadora como uma das que mais comercializa cruzeiros marítimos do Brasil.
Fundado em 1946, o Grupo Águia Branca tem atuação em todo o Brasil nos ramos de logística, venda de automóveis e caminhões Mercedes-Benz e ainda transportes rodoviário de passageiros, com faturamento de R$ 10 bilhões em 2021, e um quadro de 17 mil colaboradores.

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