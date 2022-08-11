Grupo Águia Branca compra 70% da empresa Agaxtur Turismo

A negociação foi firmada nesta quinta-feira, 11 de agosto de 2022, mas a sua conclusão só ocorrerá mediante o cumprimento de determinadas condições, usuais para esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A aquisição de 70% do capital da Agaxtur faz parte dos planos de crescimento do Grupo Águia Branca, segundo seu presidente, Renan Chieppe: “Temos uma meta de crescimento de 100% no período de cinco anos, e estamos muito satisfeitos com o negócio. A Agaxtur é uma empresa com excelente posição no mercado e com muito potencial de expansão no Sudeste e em outras regiões do Brasil”.