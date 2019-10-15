Anac proíbe pousos nos aeroportos de Guarapari e Baixo Guandu

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 23:49
- Atualizado há 6 anos
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu operações de pousos nos aeroportos de Guarapari e Baixo Guandu, no Espírito Santo devido a inconformidades estruturais encontradas nos locais. Entre elas, no caso de Guarapari, está a necessidade do reforço na sinalização, de acordo com a prefeitura. As restrições são válidas a partir desta terça-feira (15), data em que as portarias com as proibições foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).
Em ambos os casos, trata-se de medida de caráter provisório e sem prazo determinado. A proibição se dará exceto para casos de "operações de emergência médica ou de transporte de valores realizadas mediante prévia coordenação com o operador do aeródromo", que são as prefeituras municipais.
Procurada por A Gazeta, a Anac explicou que "as proibições impostas provém de não conformidades constatadas em inspeção aeroportuária nos aeroportos em questão", sem dizer quais seriam essas inconformidades. A Agência disse ainda que as proibições "permanecerão até que os operadores aeroportuários comprovem a correção dos pontos constatados ou implementem medidas mitigatórias".
No caso do aeroporto de Guarapari, a prefeitura informou, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que Anac realizou uma vistoria de rotina no aeroporto e solicitou intervenções na estrutura do aeródromo.
Entre as exigências da Anac para o aeroporto de Guarapari, segundo a prefeitura, estão novas pinturas na pista, a manutenção das telas de contenção e o reforço de sinalização da via.
A Prefeitura de Guarapari afirmou que já está providenciando o material para que o aeroporto possa voltar as suas atividades normais e que, no caso das telas de contenção, elas são constantemente arrebentadas por vândalos.
A reportagem também procurou a Prefeitura de Baixo Guandu, que informou que vai acatar a decisão da Anac e que aguarda posição do governo do Estado sobre liberação de recursos ao projeto adequação do aeródromo às exigências legais relacionadas à segurança.
Os aeroportos de Guarapari (SNGA) e de Baixo Guandu (SNBG), vale lembrar, operam apenas voos executivos e aeronaves de pequeno porte. Ou seja, não recebem voos comerciais regulares.
