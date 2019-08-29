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Beatriz Seixas

Pousos ainda são restritos no Aeroporto de Vitória

Cerca de um ano e meio depois da inauguração, nova estrutura ainda aguarda instalação de equipamento

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 22:26

Públicado em 

28 ago 2019 às 22:26
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Pista do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta
Quase um ano e meio depois de ter sido inaugurado, o Aeroporto de Vitória permanece com restrições para pouso em uma de suas pistas. A cabeceira 20, próxima ao Mestre Álvaro, não pode receber as chamadas aeronaves turbo-jato, que são aquelas que fazem os voos comerciais.
> Suíça perto de assinar contrato de concessão do Aeroporto de Vitória
A cabeceira 20 está com essa limitação por causa do processo de instalação do PAPI – equipamento de auxílio visual ao pouso –, que está sendo feito pela Infraero e com acompanhamento do Grupo Especial de Inspeção em Voo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
Por enquanto, não há previsão de quando esse processo será finalizado. Mas a Infraero garante que a restrição não causa interferência nas operações no Eurico de Aguiar Salles.
> Empresa que venceu leilão só vai assumir Aeroporto de Vitória em 2020

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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