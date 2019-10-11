Empresa suíça que vai assumir Aeroporto de Vitória abre novas vagas

Aeroporto de Vitória abre vagas de emprego Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória , está com está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, engenharia, financeira, operações aeroportuárias, recursos humanos e tecnologia da informação. Ao todo, são 15 cargos. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.

Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb.

A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.

COMERCIAL

Analista comercial - alimentos e bebidas

Analista comercial - retail

Analista comercial  parking/serviços aos passageiros/cias aéreas

Gerente comercial

ENGENHARIA

Analista de manutenção elétrica

FINANCEIRO

Analista fiscal

Assistente contábil

Assistente fiscal

Gerente executivo financeiro

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

Analista de operações - avsec

Fiscal de pátio e pista

Líder de operações  coa/coe/airside

Operador cco

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO