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Empresa suíça que vai assumir Aeroporto de Vitória abre novas vagas

Zurich Airport Latin America vai contratar profissionais de níveis médio e superior; veja como se inscrever

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2019 às 10:27
Aeroporto de Vitória abre vagas de emprego  Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
A Zurich Airport, empresa que será responsável pela administração do Aeroporto de Vitória, está com está com novas vagas de emprego abertas em cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades estão disponíveis nas áreas comercial, engenharia, financeira, operações aeroportuárias, recursos humanos e tecnologia da informação. Ao todo, são 15 cargos. Ao todo, juntando as unidades de Vitória e Macaé, a empresa vai contratar 150 profissionais.

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Os interessados podem fazer o cadastro no site jobs.kenoby.com/aseb.

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A Zurich Airport Latin America venceu o leilão da concessão dos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) em março deste ano e vai assumir a administração do Aeroporto Eurico Salles, a partir de janeiro de 2020.

COMERCIAL

Analista comercial - alimentos e bebidas
Analista comercial - retail
Analista comercial  parking/serviços aos passageiros/cias aéreas
Gerente comercial

ENGENHARIA

Analista de manutenção elétrica

FINANCEIRO

Analista fiscal
Assistente contábil
Assistente fiscal
Gerente executivo financeiro

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

Analista de operações - avsec
Fiscal de pátio e pista
Líder de operações  coa/coe/airside
Operador cco

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Analista de tecnologia da informação - redes
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