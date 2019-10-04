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Aumento nas vendas

Shoppings abrem 600 vagas de emprego temporários

Maior parte das vagas são destinadas ao cargo de vendedor

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 09:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 out 2019 às 09:52
Shopping Vila Velha vai abrir 500 vagas de emprego Crédito: Bianca Vailant/Arquivo
Boa notícia para quem quer aproveitar o fim de ano para conseguir um emprego temporário. Dois shoppings de Vila Velha anunciaram que vão contratar 600 profissionais para reforçarem as equipes nos últimos meses do ano.
A maior parte das contratações será para o cargo de vendedor, que tem como requisito o ensino médio. O salário do comércio gira em torno de R$ 1 mil, sem contar a comissão.

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O Shopping Vila Velha estima preencher 500 vagas temporárias até o fim deste ano. Os interessados podem se inscrever no SAC do centro de compras ou diretamente nas lojas.
Já no Boulevard Shopping Vila Velha a previsão é de que sejam contratados 100 profissionais temporários. Os currículos podem ser entregues no Sac do shopping ou cadastro no site boulevardvilavelha.com.br
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