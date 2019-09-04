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Pista de pousos

Deputados aprovam R$ 13 milhões para obras do Aeroporto de Linhares

Valor será usado pelo governo do Estado para concluir obras da nova pista. Era necessário fazer ajuste no orçamento

Publicado em 

04 set 2019 às 15:34

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 15:34

Fotos aéreas mostram evolução das obras na pista do novo Aeroporto de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo na manhã desta quarta-feira (4), um projeto de lei para destinar à Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura crédito especial de R$ 13,05 milhões para conclusão da primeira etapa de obras do Aeroporto Regional de Linhares, no Norte do Estado. A construção da nova pista de pousos e decolagens do município deve ser concluída ainda neste ano.
Na prática, esse recurso já constava no Orçamento do Estado aprovado para 2019, mas destinado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), que era a responsável pela obra em consórcio com o governo federal. Como na atual gestão estadual todos investimentos em infraestrutura passaram a ser concentrados na pasta de Mobilidade e Infraestrutura, era necessário fazer uma readequação do orçamento vigente com a transferência de competência.
> Obra da pista do Aeroporto de Linhares atrasa e terminal só sai em 2020
O convênio entre os governos federal e do Estado prevê a construção de uma nova pista de pouso e decolagem (com 1.860 metros de extensão), de nova pista de taxiamento de aeronaves, melhoramento da pista de taxiamento existente, ampliação do pátio de aeronaves, e sinalização horizontal e luminosa.
A obra é orçada em cerca de R$ 30 milhões, sendo que o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura aplicou R$ 17,9 milhões e o Estado mais R$ 13 milhões.
A etapa atual, porém, ainda não contempla um novo terminal de passageiros. Para isso deve ser lançado um novo edital. Sem recursos, o governo federal não tem dado prazo de quando a nova fase deve ser iniciada, conforme revelou a colunista Beatriz Seixas.
> Após pronto, Aeroporto de Linhares terá voos diretos em Linhares e Belo Horizonte
Veja como está ficando a nova pista do Aeroporto de Linhares
Votação
Projeção de terminal aeroportuário no modelo M2, que será o construído em Linhares Crédito: Reprodução
A readequação do Orçamento para o aeroporto foi votada pelos deputados estaduais em sessão extraordinária sob regime de urgência que foi proposto pelo líder do governo, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD).
O presidente da Assembleia, deputado Erick Musso (Republicanos), reforçou a relevância do projeto.
“Nós sabemos que é um investimento muito importante para o Estado. É um aeroporto que tem uma dimensão regional, mas, com a ampliação, também vai poder operar em escala nacional, inicialmente com voos para Rio de Janeiro e Minas Gerais”, afirmou.
> Aeroporto de Linhares será administrado pela prefeitura
O deputado Marcos Garcia (PV), que é da região beneficiada com o terminal aeroportuário, destacou os benefícios do empreendimento para a região. “A região é muito dependente da infraestrutura da Capital. O aeroporto vai atrair novos investimentos, além de ajudar no escoamento da produção. É uma melhora na infraestrutura logística do norte e noroeste do Estado. Acreditamos na inauguração desse terminal ainda este ano, no mês de dezembro”, disse o parlamentar.
 

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