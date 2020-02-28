A Gazeta vai ajudar a tirar dúvidas na declaração do Imposto de Renda

Nesta segunda-feira (2) terá início o prazo para que os contribuintes de todo o Brasil enviem para a Receita Federal a declaração do Imposto de Renda. No Espírito Santo, segundo a Receita, 585 mil declarações devem ser enviadas - 20 mil a mais do que foi registrado no ano passado.
Mas nem sempre apresentar os documentos do que foi gasto e recebido é simples e muitas dúvidas surgem ao longo do processo. Por isso, A Gazeta, em uma parceria com a IOB, unidade de negócios da Sage especializada em legislação, vai tirar as dúvidas dos contribuintes.
Quem desejar enviar perguntas para um especialista em Imposto de Renda pode mandar um e-mail para [email protected]. As dúvidas serão enviadas para os representantes da Sage e, depois de respondidas, elas serão publicadas em A Gazeta a partir da semana que vem.
De acordo com Daniel Oliveira de Paula, consultor de tributos da IOB, entre as dúvidas mais comuns nesse período estão as que exigem dos contribuintes a identificação dos tipos de rendimentos recebidos.
São rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, tributação exclusiva fonte, etc. A dúvida é como os identificar e declará-los corretamente na declaração, explicou de Paula.
O consultor de tributos da IOB destacou que o prazo de envio termina às 23h59min59s (horário de Brasília), do dia 30 de abril. O programa gerador da declaração de ajuste anual IRPF 2020 já está disponível no site da Receita Federal do Brasil. Após esta data, o contribuinte que apresentar a declaração incorre em uma multa pelo atraso. A multa tem valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do Imposto sobre a Renda devida conclui.