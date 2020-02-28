A Gazeta vai ajudar a tirar dúvidas na declaração do Imposto de Renda

Contribuinte acessa o site da Receita Federal para fazer a declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação

Mas nem sempre apresentar os documentos do que foi gasto e recebido é simples e muitas dúvidas surgem ao longo do processo. Por isso, A Gazeta, em uma parceria com a IOB, unidade de negócios da Sage especializada em legislação, vai tirar as dúvidas dos contribuintes.

[email protected]. As dúvidas serão enviadas para os representantes da Sage e, depois de respondidas, elas serão publicadas em A Gazeta a partir da semana que vem. Quem desejar enviar perguntas para um especialista em Imposto de Renda pode mandar um e-mail para. As dúvidas serão enviadas para os representantes da Sage e, depois de respondidas, elas serão publicadas em A Gazeta a partir da semana que vem.

De acordo com Daniel Oliveira de Paula, consultor de tributos da IOB, entre as dúvidas mais comuns nesse período estão as que exigem dos contribuintes a identificação dos tipos de rendimentos recebidos.

São rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, tributação exclusiva fonte, etc. A dúvida é como os identificar e declará-los corretamente na declaração, explicou de Paula.