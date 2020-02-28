Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contribuintes

A Gazeta vai ajudar a tirar dúvidas na declaração do Imposto de Renda

Quem tiver dificuldades pode enviar as perguntas por e-mail. As questões serão respondidas por especialistas da  IOB, unidade de negócios da Sage especializada em legislação

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 14:08
Contribuinte acessa o site da Receita Federal para fazer a declaração do Imposto de Renda Crédito: Divulgação
Nesta segunda-feira (2) terá início o prazo para que os contribuintes de todo o Brasil enviem para a Receita Federal a declaração do Imposto de Renda. No Espírito Santo, segundo a Receita, 585 mil declarações devem ser enviadas - 20 mil a mais do que foi registrado no ano passado.
Mas nem sempre apresentar os documentos do que foi gasto e recebido é simples e muitas dúvidas surgem ao longo do processo. Por isso, A Gazeta, em uma parceria com a IOB, unidade de negócios da Sage especializada em legislação, vai tirar as dúvidas dos contribuintes.
Quem desejar enviar perguntas para um especialista em Imposto de Renda pode mandar um e-mail para [email protected]. As dúvidas serão enviadas para os representantes da Sage e, depois de respondidas, elas serão publicadas em A Gazeta a partir da semana que vem.
De acordo com Daniel Oliveira de Paula, consultor de tributos da IOB, entre as dúvidas mais comuns nesse período estão as que exigem dos contribuintes a identificação dos tipos de rendimentos recebidos.

Veja Também

É melhor declarar o imposto de renda 2020 no início ou no fim do prazo?

Veja as novas regras para declarar o Imposto de Renda em 2020

São rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, tributação exclusiva fonte, etc. A dúvida é como os identificar e declará-los corretamente na declaração, explicou de Paula.
O consultor de tributos da IOB destacou que o prazo de envio termina às 23h59min59s (horário de Brasília), do dia 30 de abril. O programa gerador da declaração de ajuste anual IRPF 2020 já está disponível no site da Receita Federal do Brasil. Após esta data, o contribuinte que apresentar a declaração incorre em uma multa pelo atraso. A multa tem valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do Imposto sobre a Renda devida conclui.

Veja Também

Veja os documentos necessários para declarar o Imposto de Renda em 2020

Do preço do celular a roupas: como o coronavírus pode afetar seu bolso

760 mil trabalhadores no ES ainda não fizeram saque imediato do FGTS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados