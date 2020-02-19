Veja os documentos necessários para declarar o Imposto de Renda em 2020

Outros documentos:

Para quem já fez a declaração do Imposto de Renda no ano passado é importante ter em mãos o número da declaração. Geralmente, o contribuinte mantém o número na versão digital ou impressa. Porém, se o número foi perdido, é possível solicitar uma cópia junto à Receita Federal.

Quem nunca declarou vai precisar de todos os documentos: número do CPF, carteira de identidade, título de eleitor, dados residenciais, profissionais, etc. Quem já fez a declaração mantém essas informações salvas no sistema.

Neste ano, a Receita vai exigir o CPF de todos os dependentes - independente da idade. No ano passado, a obrigatoriedade era somente para dependentes acima de 12 anos. Dependentes que ainda não possuem CPF devem providenciar até o dia da entrega da declaração.

As empresas nas quais o contribuinte trabalhou ao longo de 2019 devem fornecer os comprovantes de rendimentos. Nele deve conter o valor pago em imposto retido na fonte, INSS e o CNPJ da empresa. Se o contribuinte trabalhou em duas empresas ao longo do ano ele deverá pegar dois informes: um de cada empresa.

O contribuinte deve pegar com os bancos nos quais tem conta as informações financeiras. Saldo em conta corrente, poupança e investimentos devem estar detalhados no documento. O mesmo vale para corretoras de investimento.

Despesas com educação e saúde podem ser deduzidas. Para isso, é preciso incluir os recibos das despesas na declaração do Imposto de Renda. Nos recibos precisa constar o CNPJ ou CPF do prestador do serviço e os dados do contribuinte ou dependente.

Contribuintes que compraram ou venderam bens em 2019 precisam declarar à Receita Federal. Para isso é preciso buscar contratos, escrituras, notas fiscais e outros recibos que correspondam à negociação.