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Economia

Receita paga restituição do Imposto de Renda para quem caiu na malha fina

Serão restituídos cerca de  116,2 mil contribuintes. O valor total dos depósitos é de R$ 297 milhões

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 14:50
Entram no lote residual contribuintes que caíram na malha fina, mas acertaram as irregularidades posteriormente. Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
 A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (17) os créditos do lote residual da restituição do Imposto de Renda para 116,2 mil contribuintes. O valor total dos depósitos é de R$ 297 milhões.
Entram no lote residual contribuintes que caíram na malha fina, mas acertaram as irregularidades posteriormente.
Do valor total a ser restituído, R$ 133,5 milhões são para pessoas com prioridade para o recebimento. 
Esses contribuintes prioritários são 2.851 idosos acima de 80 anos, 14,5 mil contribuintes entre 60 e 79 anos, 1.838 contribuintes com deficiência física ou mental, ou moléstia grave, além de 6.052 professores.
Considerando apenas o residual do Imposto de Renda de 2019, o Fisco paga R$ 184,5 milhões a 77.200 contribuintes.
Também receberão restituições cidadãos que acertaram as contas referentes aos exercícios de 2008 a 2018.

Como consultar:

Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na Internet (https://idg.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o número 146.
Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.
Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.
De acordo com o Fisco, a restituição ficará disponível no banco durante um ano.
Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá solicitá-la por meio da Internet mediante o Formulário Eletrônico "Pedido de Pagamento de Restituição", ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio dos telefones: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

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