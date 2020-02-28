É melhor declarar o Imposto de Renda 2020 no início ou no fim do prazo?

O valor da restituição é corrigido pela taxa Selic Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Especialistas afirmam que a época ideal para envio da declaração depende se o contribuinte tem, ou não, direito a receber alguma restituição. Caso haja essa previsão, o melhor é fazer a entrega o mais breve possível.

"O primeiro lote de restituição é destinado aos idosos, pessoas com deficiência e outros grupos prioritários. A partir do segundo, recebe primeiro quem declarou mais cedo", esclarece a contadora Rayane Freitas, da Ebitdah assessoria contábil e financeira.



RESTITUIÇÃO TERÁ MENOS LOTES



Uma das novidades apresentadas pela Receita Federal este ano é a redução e a antecipação dos lotes de restituição de impostos. Antes, o dinheiro era pago em sete lotes, que iam de julho a dezembro. Este ano, o pagamento será feito em cinco lotes, entre maio e setembro.

O advogado tributarista Gustavo Abib, do Miguel Neto Advogados, alerta que a pressa para enviar a declaração não pode se sobrepor ao rigor. "É importante ter em mente que a Receita pode solicitar a apresentação de documentos referentes aos gastos e rendimentos do contribuinte em 2019. É preferível que a pessoa tenha de fato a posse desses documentos antes de enviar", ressalta.

O advogado esclarece ainda que, mesmo que a restituição venha no último lote, ela será corrigida pela Selic. A taxa básica de juros é atualmente de 4,25% ao mês, a menor da história.



VALOR É CORRIGIDO PELA SELIC

Por conta do baixo rendimento, a contadora Rayane Freitas aconselha a quem receber a restituição mais cedo aplicar esse recurso em algum investimento mais rentável ou utilizá-lo para pagar dívidas, por exemplo.

