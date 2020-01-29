Falhas em sistemas da Receita Federal atrapalham contribuintes no ES

Receita Federal: sistema vem apresentando problemas segundo contadores Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Uma falha nos sistemas da Receita Federal que tem ocorrido desde a primeira quinzena de janeiro está atrapalhando a vida de contribuintes e contadores no Espírito Santo . No início do problema, todos os serviços chegaram a ficar indisponíveis. Há uma semana a maior parte foi resolvida, mas algumas atividades continuam instáveis, segundo afirmam contadores que precisam lidar diariamente com o site da Receita.

O contador Edmarcos Luchi, da RCP Contabilidade, destaca que a Receita chegou a divulgar uma nota dizendo que os serviços retornariam dia 19, o que não aconteceu completamente. O sistema retornou parcialmente. A gente ainda percebe muita oscilação quando precisa acessar os serviços, conta.

A nota da Receita Federal foi emitida após a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) pedir por celeridade na resolução dos problemas. Os problemas atingem contribuintes e profissionais de todo o Brasil.

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Rodrigo Sangali, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), conta, por exemplo, que teve problemas para fazer o cadastro de funcionários no eSocial. O cadastro ia bem até que na hora do envio dava um erro no servidor. E isso se repetiu algumas vezes.

A instabilidade do site da Receita afeta vários sistemas, como o do eSocial e o do Simples Nacional. Aliás, uma das maiores preocupações dos contadores é com este último, já que termina na próxima sexta-feira (31) o prazo para empresas pedirem a adesão ao Simples Nacional, um regime diferenciado de tributação para micro e empresas de pequeno porte válido para empreendedores que tenham faturamento anual inferior a R$ 4,8 milhões.

Parte dos empresários optantes pelo Simples precisaram fazer o recolhimento do imposto no dia 20 de janeiro, outra parte fará em 20 de fevereiro e uma terceira parte em 20 de março.

A Receita Federal foi questionada sobre a possibilidade de adiar o prazo para o envio de informações e pagamento de obrigações por causa dos problemas no sistema, mas não respondeu até a publicação desta matéria. Assim que uma resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

PEDIDO PARA PRORROGAR PRAZO DO SIMPLES EM MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS

Castelo, Quando foi feito esse pedido de prorrogação as chuvas só tinham atingido esses quatro municípios. Porém, no último fim de semana as chuvas também levaram prejuízos para comerciantes de Cachoeiro de Itapemirim Conceição do Castelo , e outros da região. Então, estamos solicitando a prorrogação para esses outros municípios também, informou.