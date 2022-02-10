A Gazeta é selecionada para programa de transformação digital

A Gazeta está entre 25 redações selecionadas no país para participar de programa Crédito: Arte/A Gazeta

Entre mais de 150 veículos de comunicação do país, A Gazeta foi selecionada para o programa "Acelerando a Transformação Digital" junto a outros 24 jornais e revistas, integrando a fase de mentoria e fundos de inovação. A participação na iniciativa, desenvolvida pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner) em parceria com o Meta Journalism Project e o Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, na sigla em inglês), é mais uma oportunidade de desenvolver projetos que vão fortalecer a relação com a audiência.

Os selecionados foram divulgados nesta quinta-feira (10) e, conforme informações da ANJ, os participantes receberão, ao longo de três meses, treinamento estratégico e tático com especialistas do setor, além de fundos de até US$ 15 mil para apoiar as redações no desenvolvimento de projetos, produtos ou melhorias de processos.

A editora-chefe de A Gazeta/CBN, Elaine Silva, ressalta a alegria da escolha e os reflexos dessa participação.

"Estamos muito felizes de ser escolhidos novamente para um programa que possa acelerar a nossa transformação, e permitir um olhar cada vez mais amplo para o nosso produto digital" Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta/CBN

Desde o projeto Transformação Digital (T-Digital) em 2019, com a descontinuação do impresso diário e lançamento de um novo produto, A Gazeta procura estar na vanguarda do jornalismo on-line, observa Elaine Silva. "Já fomos selecionados em outros programas semelhantes, o que mostra que somos nacionalmente reconhecidos como veículo de comunicação digital comprometido com seu público."

A editora-chefe frisa que, para isso, a empresa está sempre qualificando seu time e buscando as mais inovadoras ferramentas que possam garantir a relevância de seu conteúdo e entregas em multiplataformas.

"Desta vez, ao participar do programa 'Acelerando a Transformação Digital' tivemos aulas muito interessantes e que nos permitiram refletir sobre como podemos evoluir no site", afirma Elaine Silva ao se referir à fase em que jornalistas e profissionais de outras áreas de mais de 150 redações diferentes participaram de uma série de treinamentos virtuais liderados por especialistas em mídia internacional, no final de 2021. Dessa etapa, saíram os 25 selecionados anunciados nesta quinta.

"Com o programa de mentoria queremos nos aproximar ainda mais de nossa audiência, principalmente de nossos assinantes. A ideia é aumentar engajamento da Redação com os leitores, consolidando nosso propósito de fazer um Espírito Santo cada vez melhor", sustenta a editora-chefe.

O gerente de assinaturas de A Gazeta, Ronaldo Cruz, reitera que a proposta visa maior aproximação com leitores, oferecendo um atendimento mais personalizado. "Buscamos um entendimento mais amplo de seus interesses para poder levar, além do conteúdo produzido pela Redação, mais benefícios e novidades para eles."

O PROGRAMA

A primeira edição do “Acelerando a Transformação Digital” teve como foco os desafios dos jornais e revistas, e sua primeira fase foi realizada entre novembro e dezembro de 2021, quando houve treinamentos virtuais conduzidos por especialistas em mídia internacional.

Nessa etapa, foram abordados tópicos sobre como, por exemplo, os veículos podem melhorar sua experiência móvel, como monetizar com mídias digitais, quais as formas de desenvolver e engajar o público e como adotar e analisar indicadores de desempenho.