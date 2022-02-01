Conheça as novidades do Clube A Gazeta para 2022

Conheça nossas novidade! Crédito: Pexels

Tem quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Mas para o Clube A Gazeta, 2022 já está a todo vapor e cheio de novidades. Com novas parcerias e descontos exclusivos, os assinantes já podem vivenciar diferentes experiências no Espírito Santo e conferir conteúdos especiais na página oficial do Clube.

Para quem gosta ou tem curiosidade em conhecer mais sobre a culinária japonesa, preparamos um guia especial sobre os diferentes tipos de peças de sushi. O CEO do restaurante Japatê, parceiro do Clube A Gazeta, Brenno Neder, explica um pouco sobre o processo de popularização dos pratos no Brasil e as principais diferenças entre os tipos de sushi.

Falando em comida, o Clube A Gazeta também preparou uma matéria especial para os chocólatras de plantão. Ao lado dos novos parceiros Ana Bandeira Chocolates e Capitão Redighieri, explicamos um pouco mais sobre o “tree to bar”, ou “da árvore para a barra”. O processo garante um controle maior sobre o plantio e cultivo das plantas de cacau e resulta em um produto final de maior qualidade.

Mas não para por aí. Com a chegada do verão e calor intenso os cuidados com a pele nessa época precisam ser diários e redobrados, principalmente, nas cidades litorâneas, devido às agressões do mar, areia, vento e suor. Por isso, reunimos algumas dicas de beleza com parceiras do Clube A Gazeta para quem está a fim de se preparar para a estação mais quente do ano.

NOVOS PARCEIROS

Quando o assunto é benefícios, o Clube A Gazeta tem muitas novidades para 2022. Além dos 200 parceiros espalhados pelo Estado, começam a integrar o time com descontos exclusivos os estabelecimentos Empório Joaquim, Global Lounge Network, Ana Bandeira Chocolates, Wizard e Capitão Redighieri.

Além disso, com o Guia do Clube, é possível receber indicações dos chefes de cozinha que sugerem variedades gastronômicas e especialidades da casa com descontos especiais.

Quem ficou interessado, é só acessar a loja do clube clicando aqui ou entrar em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.

Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual. Os beneficiários, de acordo com o pacote, também têm acesso a todo conteúdo exclusivo do site de A Gazeta.

Conheça nossos planos Crédito: Reprodução

INFORMAÇÕES:

Telefone: (27) 3321-8699