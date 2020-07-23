470 mil trabalhadores no ES não acham ou desistem de procurar emprego

Funcionária de máscara batendo o ponto no trabalho Crédito: Ricardo Medeiros

Durante a pandemia do novo coronavírus , quase meio milhão de trabalhadores no Espírito Santo não acharam ou desistiram de procurar emprego, segundo dados do IBGE . Em junho, no Estado, 257 mil pessoas disseram que não buscam emprego por causa da Covid-19, outras 214 mil estão desempregados

O total de trabalhadores que desistiu de procurar emprego devido à pandemia representa 58,3% dos profissionais que não buscaram por uma vaga em junho (441 mil), mas que gostariam de trabalhar. Em maio eram 435 mil pessoas nessa situação.

Já o número de pessoas que estão desempregadas cresceu no Estado. Em maio eram 189 mil e em junho passou para 214 mil, um aumento de 4,9% entre os meses. Com isso, a taxa de desocupação do Espírito Santo no mês de junho foi de 10,8%.

As informações são da segunda edição da Pnad Covid-19 mensal, realizada pelo IBGE, divulgada nesta quinta-feira (23). O levantamento é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-Contínua), realizada com apoio do Ministério da Saúde , para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e para quantificar as pessoas com sintomas associados à síndrome gripal.

De acordo com as estatísticas do IBGE, entre maio e junho, o número de pessoas ocupadas e afastadas do trabalho que tinham reduziu de 328 mil para 281 mil. Quando o motivo do afastamento era o distanciamento social o total também caiu, passando de 258 mil, em maio, para 206 mil no mês seguinte.

A pesquisa mostrou ainda que o número de pessoas que passou a trabalhar de forma remota, em casa, cresceu 2% no Espírito Santo. Em maio eram 135 mil pessoas trabalhando na modalidade home office, já em junho o total foi de 138 mil.

RENDA DOS TRABALHADORES DO ES CAIU

O rendimento médio real efetivo recebido de todos os trabalhos das pessoas ocupadas no Espírito Santo reduziu de R$ 1.730 para R$ 1.719, entre os meses de maio e junho, segundo o IBGE.

Apesar da renda ter caído, o total de pessoas ocupadas e que tiveram redução do salário pela MP 936, de redução de jornada de trabalho e salários, reduziu. Em maio eram 618 mil trabalhadores nessa situação e em junho o número caiu para 579 mil.

Ainda durante o mês de junho, mais pessoas passaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 no governo do federal. Em maio 516 mil receberam o benefício no Espírito Santo, já em junho foram 584 mil, um aumento de 13,1% entre os meses. O valor médio do benefício foi de R$ 810 por pessoa.

Já o número de famílias que não recebiam o auxílio no Estado passou de 842 mil para 780 mil, entre os meses de maio e junho.

PANDEMIA NO PAÍS

No mês de junho, cerca de 29,4 milhões de domicílios receberam algum auxílio relacionado à pandemia (como o auxílio emergencial e o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda). O número corresponde a 43% do total de domicílios (68,3 milhões) no país. Em maio, eram 26,3 milhões de domicílios, atingindo cerca de 38,7% do total.

O valor médio do benefício foi de R$ 881 por domicílio. Nas Regiões Norte e Nordeste, respectivamente, 60,0% e 58,9% receberam esse tipo de auxílio.

Entre os 83,4 milhões de trabalhadores do país, cerca de 14,8 milhões estavam afastados do trabalho e, entre estes, 7,1 milhões estavam sem remuneração, o equivalente a 48,4% dos trabalhadores afastados. Em maio, este percentual chegou a 51,3%, o equivalente a 9,7 milhões de pessoas. No Nordeste, 51,8% das pessoas afastadas do trabalho estavam sem remuneração.