Brasil precisa de uma agenda que pense na saída da crise e em seu futuro

Avaliação que pode indicar que nem mesmo na vigência de uma trégua no estado de beligerância entre os Poderes da República possa estar servindo como cenário de fundo favorável à realização de avanços em questões que, no momento, se mostram cruciais para guiar o país na direção mais acertada. O Brasil precisa demonstrar para si mesmo e para o mundo que tem um projeto que assegure o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável, dentro de uma perspectiva de inserção competitiva internacionalmente.

Ainda no front externo, uma provável eleição de Biden para o comando dos Estados Unidos, chance que cresce com as trapalhadas intermitentes e sucessivas de Trump, deverá implicar em reposicionamentos e realinhamentos em questões importantes nas relações entre os dois países. Biden, por exemplo, já sinalizou para um processo de descarbonização da economia americana. No sentido inverso de Trump. Também deverá mudar as atuais políticas de relacionamento externo, com implicações inevitáveis para o Brasil. A pergunta a colocar é: será que o Brasil conseguirá transformar os Estados Unidos de país “meio amigo” para a condição de amigo?