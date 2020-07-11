Isolamento econômico do país tende a afetar também o Espírito Santo

Setor de rochas pode ser um dos mais prejudicados se o país não melhorar sua imagem no exterior Crédito: Sindirochas/Divulgação

No meu artigo da semana passada, chamei a atenção para as implicações no campo da economia por conta do isolamento do Brasil no contexto de suas relações com outros países e/ou grupos de países, em especial em razão de sua política externa pouco amigável, mas também pelos arranhões na sua imagem externa no que tange a questão ambiental.

Movimentos reativos vindos do exterior, principalmente de investidores e de potenciais países interessados em acordos comerciais, já sinalizam que teremos dificuldades pela frente, caso não se sinalizem mudanças.

A questão que pretendo ressaltar hoje diz respeito a possíveis implicações e consequências que essa postura externa possa resultar para o Espírito Santo. Para isso é importante lembrarmo-nos de que a economia capixaba é uma das mais abertas externamente. Ou seja, está fortemente atrelada ao que acontece nos mercados internacionais, e com maior destaque para a China e os Estados Unidos, mas também com o grupo de países da União Europeia.

Não há como imaginarmos uma retomada mais firme da economia brasileira e do Espírito Santo sem a contribuição de bons ventos vindos do mundo exterior.

Não é sem razão que duas grandes empresas que operam aqui, a Vale e a Suzano, aparecem como signatárias de carta destinada ao vice-presidente da República, Antônio Hamilton Mourão, solicitando ações e iniciativas mais firmes, portanto mais convincentes, no combate aos desmatamentos no país.

Assinam também a referida correspondência um número significativo de CEOs – executivos – de grandes empresas, inclusive da Eletrobras, e organizações privadas representativas de fortes setores da economia. Expressam, sobretudo, o receio de que a imagem ruim lá fora possa dificultar o acesso aos mercados financeiro – crédito e investimentos - e de produtos.