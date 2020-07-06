Desmatamento pode prejudicar negócios com o exterior

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Carolina Antunes/PR

Há também articulações concretas para boicotar as exportações brasileiras - e isso afeta diretamente o Espírito Santo . Há duas semanas circulou na Alemanha um abaixo-assinado com mais de 300 mil assinaturas de clientes de grandes redes de supermercados pedindo para não revenderem produtos brasileiros, como represália à destruição ambiental. O abaixo-assinado menciona o PL 2.633 que tramita na Câmara propondo flexibilização das regras para a regularização fundiária que, segundo os alemães, poderia incentivar novas invasões de terras públicas e mais desmatamentos.

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O cerco está se fechando. Nada menos de 265 organizações civis da Europa e América Latina denunciam frequentemente o governo brasileiro por agressões ao ambiente. A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia (UE), quer uma estratégia mais incisiva dos países do bloco, para evitar que produtos brasileiros cheguem às prateleiras dos supermercados.

Não se sabe se a gritaria é orquestração de fundo ideológico. Ou estratégia política para tirar o foco da atenção pública sobre o fracasso administrativo (com preço eleitoral) de alguns governos da Europa. Pode também ser parte de uma guerrilha econômica, ditada por interesses reais não confessados.

O fato é que nunca tantos se uniram, organizadamente, contra o Brasil. Enquanto isso, continuamos dando munição aos protestos. A agressões ambientais avançam, notadamente na Amazônia. Dados preliminares sobre derrubada de florestas apontam que o recorde de 2019 pode ser igualado um superado em 2020. Neste ano, até maio, foram emitidos alertas de desmate abrangendo dois mil quilômetros quadrados, 35% mais do que em igual período.