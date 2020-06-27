As commodities devem causar efeito amortecedor na economia capixaba

Petróleo, pelotas de minério e celulose: principais commodities que o ES exporta Crédito: Montagem A Gazeta / Fotos: Divulgação

A economia capixaba em 2020 deverá apresentar desempenho melhor do que a economia brasileira graças ao efeito amortecedor das commodities. Se em alguns momentos no passado nossas commodities contribuíram para distanciar as taxas de crescimento do PIB capixaba em relação ao nacional, como aconteceu em 2009 e 2010, quando passamos de uma taxa negativa de 6,7% para positiva de 15%, em 2020 deverá contribuir para compensar os efeitos negativos do fraco desempenho mercado interno. Isso significa que teremos, com um bom grau de certeza, uma queda do PIB local em 2020 menor do que o nacional.

O Banco Santander divulgou nesta semana projeções do PIB para 2020 para Estados brasileiros, apontando que o desempenho do PIB capixaba, mesmo que negativo, será melhor do que a média nacional. Diante de uma queda projetada para o país de 6,4%, a queda de 2,6% para o Espírito Santo, soa relativamente bem.

Certamente, o Santander trabalha com a hipótese de retomada, mesmo que lenta, da indústria extrativa mineral, que apresentou queda de 25% no primeiro trimestre, conjugada com um desempenho razoável do agronegócio, em especial do café, com previsão de crescimento de 7,1%.