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Benefício de R$ 600

Caixa paga 4ª parcela do auxílio a 1,9 milhão do Bolsa Família nesta quinta

Pagamento será para os beneficiários com NIS final 4. Já na sexta serão contemplados os que têm NIS com final 5. Confira calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 18:36

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:36

Pagamento em dinheiro
Pagamento em dinheiro Crédito: Siumara Gonçalves
A quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 4 será paga nesta quinta-feira (23). Este grupo, composto por 1,9 milhão de pessoas no Brasil, de cerca de 1,3 milhão de famílias,  já poderá fazer o saque em dinheiro.  Confira o calendário com as datas de saque de cada um dos grupos abaixo.
governo federal definiu que os beneficiários do Bolsa Família vão receber mais duas parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200, no caso de mães que são chefes de família. Dessa forma,  a quarta parcela, que começou ser liberada no dia 20, vai ser paga até o dia 31 de julho e a quinta parcela, entre os dias 18 e 31 de agosto.

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Os beneficiários do Bolsa Família recebem o valor do auxílio por meio do cartão do programa, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. No caso desse grupo, é possível realizar o saque em espécie a partir da data de liberação do dinheiro, que segue o calendário de acordo com o número final do NIS.
Ao todo, a Caixa fará o pagamento do auxílio emergencial para mais de 19,2 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e consideradas elegíveis ao recebimento do benefício. No total, serão disponibilizados R$ 15,2 bilhões.

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