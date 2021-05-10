AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Economia
  • 21 trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão no ES estão com Covid
Vila Valério

21 trabalhadores resgatados de situação análoga à escravidão no ES estão com Covid

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, eles ficarão isolados em um hotel até o final da recuperação. Os trabalhadores que testaram negativo voltarão para casa com todos os direitos pagos

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 20:50

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

10 mai 2021 às 20:50
Trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão foram colocados em alojamentos em fazenda em Vila Valério
Trabalhadores que viviam em condições análogas à escravidão foram colocados em alojamentos em fazenda em Vila Valério Crédito: Gabriela Fardin/ TV Gazeta
Dos quase 80 trabalhadores encontrados vivendo em condições análogas à escravidão na colheita de café em uma fazenda na cidade de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, 21 testaram positivo para a Covid-19 e ficarão isolados em um hotel até se recuperarem.
Os trabalhadores foram resgatados na última sexta-feira (7) por auditores fiscais do trabalho em uma operação com a Polícia Federal. Os auditores retornaram à propriedade nesta segunda-feira (10) e testaram todos que estavam  no local.
O procedimento foi realizado porque, além das condições inadequadas de trabalho e moradia, muitos trabalhadores estavam com  Covid-19 quando chegaram e foram colocados junto com os outros para seguirem no trabalho.

Veja Também

Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados em Vila Valério

Trabalhadores da saúde, rurais e autônomos são os mais infectados por Covid no ES

De acordo com informações da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Espírito Santo (SRTE-ES), que está à frente das investigações, os trabalhadores que testaram positivo para a doença serão encaminhados para um hotel, onde todos os protocolos devem ser seguidos.
Após esse período eles serão liberados para voltar para a casa. Todos os custos serão de responsabilidade dos proprietários da fazenda.
Os trabalhadores foram resgatados por auditores fiscais do trabalho em uma operação que contou com o apoio da Polícia Federal
Os trabalhadores foram resgatados por auditores fiscais do trabalho em uma operação que contou com o apoio da Polícia Federal Crédito: Gabriela Fardin
Os trabalhadores que tiveram o resultado negativo para a Covid-19 serão liberados para voltar para casa nesta terça-feira (11). Segundo a SRTE-ES, a advogada do dono da propriedade está providenciando os trâmites rescisórios dos trabalhadores.
Os auditores ainda não chegaram ao valor final, mas a produção média dos trabalhadores é de R$ 3,5 mil. Além desse valor, ainda tem o décimo terceiro, férias e o aviso prévio indenizado. Com isso, cada um dos trabalhadores deve receber até R$ 6 mil.

RELEMBRE O CASO

Os trabalhadores vindos de Minas Gerais foram encontrados em condições análogas à escravidão na Fazenda Vargem Alegre, que fica na localidade de Jurama, interior do município de Vila Valério. Eles foram ao local para trabalhar na colheita do café e, após denúncias, foram resgatados na última sexta.
Trabalhadores vivam em
Trabalhadores vivam em Crédito: Gabriela Fardin
Além do fato de que parte deles testou positivo para Covid-19 e mesmo assim eles eram mantidos no local sem tratamento de saúde ou isolamento, a operação verificou que todos tinham péssimas condições de trabalho e moradia e que não recebiam salários e outros direitos trabalhistas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E MORADIA

Os trabalhadores encontrados em Vila Valério são de cidades do Vale do Jequitinhonha, em Minas. A região é uma das mais pobres do estado vizinho. Eles saíram de casa no dia 17 de abril e teriam sido agenciados por um homem que trabalha trazendo essas pessoas para atuar na colheita do café no Espírito Santo. Esse tipo de agenciador é popularmente conhecido como "gato".
Ao chegarem em Vila Valério, os trabalhadores foram divididos em pequenos alojamentos que não tinham a estrutura adequada para abrigar os moradores. Os banheiros não tinham água quente e em um único quarto ficavam 10 mulheres. Além disso, três adolescentes de 16 e 17 anos estavam trabalhando no local.
Locais contavam com estrutura inadequada de trabalho e moradia
Locais contavam com estrutura inadequada de trabalho e moradia Crédito: Gabriela Fardin
Além disso, os trabalhadores tiveram a carteira de trabalho retida pelos empregadores. Segundo Alcimar, além de não receberem salários, eles eram ameaçados pelo proprietário, que dizia que eles teriam que trabalhar para pagar o dinheiro gasto com suas passagens.
A alimentação também seria descontada deles no fim da colheita. Além disso, no local tinha uma venda onde as compras também seriam descontadas dos valores a serem recebidos. Em função disso, eles eram impedidos de deixar a propriedade.

LEIA MAIS SOBRE ECONOMIA

Nova fábrica de barita para setor de petróleo vai gerar 300 empregos no ES

Procon-ES volta a receber queixas de preço abusivo de máscara e álcool em gel

Funcionários de empresa que faliu no ES esperam há 25 anos para receber dinheiro

Mudança em contratos de gás natural pode atrair investimentos para o ES

ES quer conceder Pavilhão de Carapina e miniusina de energia até o fim do ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Valério ES Norte Polícia Federal Leis Trabalhistas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sarampo: conheça os sintomas e o esquema de vacinação para adultos e crianças
Conjunto Brasileiro de Ginástica Rítmica
Capixaba conquista duas medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica
Imagem de destaque
Moradores de Jardim Camburi voltam a reclamar de mau cheiro na região do 'Penicão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados