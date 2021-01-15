Vitória terá vacinação contra a Covid-19 em formato drive-thru

Com o objetivo de respeitar o distanciamento social e evitar aglomerações, o atendimento para a população em geral será feito em agendamento on-line, por meio de um aplicativo. Por isso, Pazolini ressalta que ninguém deve procurar as unidades de saúde para ser vacinado. “Não precisa ter atropelo. Temos toda uma equipe para atender bem as pessoas com segurança”, diz.

Ele adiantou que outra forma de atendimento será por meio de drive-thru, na qual as pessoas serão vacinadas sem sair do carro. Contudo, a população deve aguardar para receber toda a orientação. “Nós temos que manter a calma. A pressão inicial é da remessa de doses. Nós temos 32 mil pessoas nessa primeira etapa para serem atendidas”, comunica o prefeito.