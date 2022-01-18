Vitória passa a oferecer teste rápido para Covid-19 sem consulta médica

Teste de Covid-19 em Vitória passa a ter agendamento diário Crédito: Myke Sena/MS

às 15 horas. Serão 13 unidades de saúde disponíveis para agendamento dos testes de antígeno. O resultado do exame sai em até 20 minutos. Prefeitura de Vitória decidiu retirar a exigência de avaliação médica para a realização de testes rápidos para a Covid-19 . A partir desta terça-feira (18), é necessário apenas conseguir agendar uma das 380 vagas diárias disponibilizadas no site da prefeitura , sempre. Serão 13 unidades de saúde disponíveis para agendamento dos testes de antígeno. O resultado do exame sai em até 20 minutos.

Com a mudança no protocolo, quem busca o teste rápido na Capital não precisará apresentar sintoma, informar contato com um infectado ou ter uma prescrição médica em mãos. Quem quiser, pode agendar.

COMO AGENDAR TESTE PARA COVID EM VITÓRIA

Vitória Online, selecionando a opção Teste Covid-19. A testagem de acordo com o agendamento tem início na quarta-feira (19). Serão disponibilizados 380 vagas por dia, todos os dias, às 15 horas. O agendamento pode ser feito pelo site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo, selecionando a opção. A testagem de acordo com o agendamento tem início na quarta-feira (19).

O teste rápido de antígeno será realizado nas seguintes unidades de Saúde:

Santo André Forte São João Santa Martha Jardim Camburi Santa Luiza Maria Ortiz Jabour Alagoano Ilha das Caieiras Maruípe Jardim da Penha Conquista Tancredão

PEDIDO DO ESTADO É TESTAGEM EM LIVRE DEMANDA

A recomendação da Secretaria de Estado da Saúde é que os municípios do Espírito Santo ampliem a testagem para a Covid-19. A estratégia é importante, segundo especialistas, para rastrear os casos da doença, na tentativa de interromper a transmissão para outras pessoas.

Em uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado no dia 30 de julho de 2021, a Sesa estabelece que a testagem no Sistema Único de Saúde (SUS) para identificação da Covid-19 "deverá ser disponibilizada a livre demanda a população, sem necessidade de prescrição médica".

Trecho da Portaria 151-R: §1º A testagem disponibilizada no Sistema Único de Saúde para identificação de infeção pelo SARS-COV-2 deverá ser disponibilizada a livre demanda a população, sem necessidade de prescrição médica, presença de sintomas ou contato conhecido como caso índice.

Portanto, o que era adotado pela administração municipal contrariava uma publicação do Estado. Agora, não há mais necessidade de prescrição médica em Vitória.

Em coletiva de imprensa na segunda-feira (17), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, não citou Vitória, mas afirmou que não é adequado o modelo de testagem baseado em sintomas ou avaliação médica.

"Não é adequado que municípios ainda insistam na tese de que a testagem deve ser oferecida a quem tem sintoma e somente após avaliação médica. Esses critérios restringem o acesso e não garantem a testagem oportuna a toda a população como estratégia de rastreamento para romper a cadeia de transmissão" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

A tentativa do governo do Estado é ampliar a testagem com novos pontos em todo o Espírito Santo. Não há risco de escassez de testes de Covid-19. Preferencialmente, os testes de antígeno são feitos em quem procura o sistema de saúde. Há determinados casos em que o RT-PCR é usado.

Os testes de antígeno, também chamado de teste rápido, e o RT-PCR são coletados da mesma forma, com o swab, uma espécie de cotonete que entra no nariz. A diferença está na análise do material humano. Enquanto o RT-PCR é enviado para laboratório, com resultado que pode sair em até 48h, o antígeno utiliza um kit semelhante ao teste de gravidez, com resultado que não ultrapassa 20 minutos. Os dois são confiáveis, mas o RT-PCR é considerado padrão ouro por ser mais sensível.