Veja o que funciona neste sábado (01), feriado do Dia do Trabalhador

Maior parte das lojas de rua deve estar fechada neste sábado (01) Crédito: Fernando Madeira

Atualização A matéria foi atualizada com a decisão do setor de comércio e supermercados que foi tomada após reunião realizada na tarde desta sexta-feira (30).

a maioria dos estabelecimentos estará de portas fechadas. Talvez você não tenha se dado conta, mas este sábado (1) é feriado do Dia do Trabalhador. Com a pandemia ainda em curso, muitos estabelecimentos têm funcionado com horários especiais. No entanto, neste sábado, uma convenção coletiva garante a folga da maior parte dos trabalhadores. Por esse motivo, mesmo nas cidades em que a classificação de risco estabelecida pelo governo do Estado permitiria o funcionamento do comércio,

De acordo com o governo estadual, nas 50 cidades capixabas classificadas como risco alto, o funcionamento do comércio é permitido nos feriados. No entanto, a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) lembra que, por conta de uma convenção coletiva, não se pode exigir dos funcionários o labor no Dia do Trabalhador.

“Fica autorizado o trabalho nos feriados federais, estaduais e municipais, no comércio em geral, em todo o estado do Espírito Santo, a exceção dos feriados de 25 de dezembro de 2020, 1º de janeiro, 1º de maio de 2021 e ainda no dia das eleições municipais, estadual e gerais, nos quais, em hipótese alguma, poderá ser exigido labor dos empregados. Portanto, no feriado de 1º de maio de 2021, não poderá ser exigido o labor dos empregados”, diz a nota da Fecomércio.

A entidade realizou uma reunião na tarde desta sexta-feira com Sindicomerciários para discutir o funcionamento e decidiu que os estabelecimentos não abrirão em todo o Espírito Santo neste sábado , inclusive nos municípios em que a classificação de risco estabelecida pelo governo do Estado permitiria o funcionamento do comércio. A mesma decisão vale para os supermercados.

TRANSPORTE COLETIVO

Conforme estabelecido pelo governo do Estado, nos municípios de risco alto, fica vedada a circulação de ônibus aos feriados. Assim, na Grande Vitória, o transporte coletivo vai funcionar apenas para os trabalhadores da área da saúde.

SUPERMERCADOS

Por conta da convenção coletiva firmada com os trabalhadores, os supermercados não vão funcionar neste sábado (1). Algumas redes, como Carone, Perim e Extrabom, já chegaram a emitir comunicado nas redes sociais sobre o fechamento das lojas. Nas cidades em risco alto e moderado, os supermercados que desejarem podem abrir no domingo (2).

O superintendente da Associação Capixaba de Supermercado (Acaps), Hélio Schneider, reforçou que, após a reunião com a Fecomércio e o sindicato dos trabalhadores, a decisão foi de fechar os supermercados neste sábado (1).

FEIRAS

Sábado é dia de feira para muita gente. Nas 50 cidades em risco alto, o funcionamento das feiras livres está permitido.

Nos shoppings da Grande Vitória apenas as praças de alimentação vão funcionar Crédito: Fernando Madeira

LOJAS E SHOPPINGS

Estabelecimentos do setor de comércio não vão funcionar, com isso as lojas de rua estarão fechadas. O mesmo vale para os shoppings, onde as lojas não vão abrir e apenas as operações de alimentação, cafeterias e lanchonetes vão funcionar de 12h às 16h.

RESTAURANTES

Na Grande Vitória e nas demais cidades classificadas como risco alto, o funcionamento dos restaurantes está permitido das 10h às 16 horas.

CIDADES EM RISCO EXTREMO

Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso Do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa.

RISCO ALTO

Afonso Cláudio, Água Doce Do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra De São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro De Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição Da Barra, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo Do Sul, Santa Maria De Jetibá, São Gabriel Da Palha, São José Do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.

RISCO MODERADO