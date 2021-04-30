AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dia do Trabalhador

Comércio e supermercados não vão abrir no ES neste sábado de feriado

A decisão foi tomada em uma reunião na tarde desta sexta-feira (30) e vale para todos os municípios do Estado. Supermercados abrem no domingo (2) nas cidades de risco alto e moderado

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:27

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 abr 2021 às 17:27
Filas gigantes nos bancos de Campo Grande, marcaram a quarta-feira de comércio aberto na Grande Vitória
Movimentação no comércio de rua em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Por conta da convenção coletiva firmada com os trabalhadores, estabelecimentos do setor de comércio, incluindo os supermercados, não vão funcionar neste sábado (1), feriado do Dia do Trabalhador.
A regra vale para todo o Espírito Santo, inclusive nos municípios em que a classificação de risco estabelecida pelo Governo do Estado permitiria o funcionamento do comércio.
A decisão foi tomada em uma reunião na tarde desta sexta-feira (30) entre a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) e o sindicato dos trabalhadores do setor, o Sindicomerciários.

Veja Também

Veja o que funciona neste sábado (01), feriado do Dia do Trabalhador

Trabalhadores da saúde, rurais e autônomos são os mais infectados por Covid no ES

Segundo o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, apesar do mau momento econômico provocado pela pandemia, a decisão precisou ser tomada avaliando as condições para o funcionamento neste feriado.
“Além da convenção que foi firmada, a decisão foi de comum acordo entre as entidades levando também em consideração que não haverá transporte coletivo para a população em geral, o que dificulta o trabalho dos comerciantes”, explica.
Segundo a decisão do Governo do Estado, na Grande Vitória, o funcionamento dos ônibus do sistema Transcol nos feriados é restrito apenas para transportar funcionários da área da saúde.

Veja Também

Prefeitura de Vitória prorroga prazo para pagamento do IPTU e ISS

15 mil grávidas no ES terão que ficar afastadas do trabalho na pandemia

Já no domingo (2), exceto nas cidades classificadas como risco extremo, os supermercados podem abrir. Já os estabelecimentos do comércio em geral voltam a funcionar somente na segunda-feira (3) em todo o Estado.
O superintendente da Acaps, Hélio Schneider, destaca que a associação vai avaliar caso a caso o funcionamento dos supermercados nos próximos feriados, como fez para esse 1° de maio. “Tudo depende das medidas que o Governo do Estado vai estabelecer em função da crise da Covid-19”.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO QUE VALE ATÉ DOMINGO (2)

RISCO EXTREMO

Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso Do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa.

RISCO ALTO

Afonso Cláudio, Água Doce Do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra De São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro De Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição Da Barra, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo Do Sul, Santa Maria De Jetibá, São Gabriel Da Palha, São José Do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.

RISCO MODERADO

Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Bom Jesus Do Norte, Brejetuba, Conceição Do Castelo, Divino De São Lourenço, Dores Do Rio Preto, Governador Lindenberg, Iconha, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, Laranja Da Terra, Marilândia, Mucurici, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Leopoldina, São Domingos Do Norte, São Roque Do Canaã, Venda Nova Do Imigrante, Vila Pavão e Vila Valério.

Veja Também

Conheça os diferentes movimentos a favor da vacina e veja como ajudar

Lockdown ou regras flexíveis? O drama para salvar a saúde e a economia

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comércio Acaps supermercados Coronavírus no ES Pandemia Fecomércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo as investigações, Felipe Teixeira Filadelfo teria agido na companhia de um adolescente no homicídio de Antônio Carlos Souza Ribeiro, de 47 anos
Suspeito de matar homem encontrado ao lado de facão é preso em São Mateus
Polícia investiga morte de gatos em condomínio de Vila Velha
Polícia investiga se 12 gatos mortos em condomínio no ES foram envenenados
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/08/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados