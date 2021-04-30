Comércio e supermercados não vão abrir no ES neste sábado de feriado

Movimentação no comércio de rua em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Por conta da convenção coletiva firmada com os trabalhadores, estabelecimentos do setor de comércio, incluindo os supermercados, não vão funcionar neste sábado (1), feriado do Dia do Trabalhador.

A regra vale para todo o Espírito Santo , inclusive nos municípios em que a classificação de risco estabelecida pelo Governo do Estado permitiria o funcionamento do comércio.

A decisão foi tomada em uma reunião na tarde desta sexta-feira (30) entre a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) e o sindicato dos trabalhadores do setor, o Sindicomerciários.

Segundo o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, apesar do mau momento econômico provocado pela pandemia , a decisão precisou ser tomada avaliando as condições para o funcionamento neste feriado.

“Além da convenção que foi firmada, a decisão foi de comum acordo entre as entidades levando também em consideração que não haverá transporte coletivo para a população em geral, o que dificulta o trabalho dos comerciantes”, explica.

Segundo a decisão do Governo do Estado, na Grande Vitória , o funcionamento dos ônibus do sistema Transcol nos feriados é restrito apenas para transportar funcionários da área da saúde.

Já no domingo (2), exceto nas cidades classificadas como risco extremo, os supermercados podem abrir. Já os estabelecimentos do comércio em geral voltam a funcionar somente na segunda-feira (3) em todo o Estado.

O superintendente da Acaps, Hélio Schneider, destaca que a associação vai avaliar caso a caso o funcionamento dos supermercados nos próximos feriados, como fez para esse 1° de maio. “Tudo depende das medidas que o Governo do Estado vai estabelecer em função da crise da Covid-19”.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO QUE VALE ATÉ DOMINGO (2)

RISCO EXTREMO

Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso Do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa.

RISCO ALTO

Afonso Cláudio, Água Doce Do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra De São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro De Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição Da Barra, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo Do Sul, Santa Maria De Jetibá, São Gabriel Da Palha, São José Do Calçado, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.

RISCO MODERADO