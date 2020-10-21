Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ensino superior

Ufes tem 10 cursos com nota máxima no Enade. Veja quais são

O número de cursos com nota máxima aumentou em relação a 2018. Ifes também teve dois cursos bem avaliados no ranking

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 14:44
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - UFES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Campus da Ufes: número de cursos da universidade bem avaliados no Enade cresceu. Crédito: Fernando Madeira
Dez cursos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) obtiveram o conceito máximo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O número de cursos com nota 5 na instituição aumentou em relação às últimas avaliações. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na terça-feira (20).
As engenharias Mecânica, Elétrica, Civil e de Produção, além de Fisioterapia, Arquitetura e Urbanismo, Nutrição e Medicina são os cursos do campus de Vitória que aparecem no topo da lista. Agronomia, do campus de São Mateus, e Nutrição, de Alegre, também receberam nota 5 na avaliação realizada no ano de 2019, da qual foram analisados 29 cursos da universidade.
Outros 13 cursos foram avaliados com conceito 4, um aumento de mais de 85% com relação à última edição, realizada em 2018. Seis cursos tiveram nota 3 e nenhum obteve conceito 1 ou 2.
O Enade é o exame aplicado pelo governo federal aos estudantes concluintes, ou seja, que estão no último ano da graduação. Ele é um dos indicadores de qualidade da educação superior e acontece a cada três anos em cada curso.

Veja Também

Ufes: aulas do segundo semestre de 2020 terão início em 1º de fevereiro

Projeto arrecada computadores novos ou usados para ceder a alunos da Ufes

Ufes rejeita aluna, mas aprova a irmã gêmea nas cotas. MPF quer revisão

Levando em consideração o desempenho dos estudantes nas provas, os cursos são classificados seguindo uma escala de 1 a 5. O conceito 3 reúne a maior parte dos cursos. Aqueles que tiveram um desempenho menor que a maioria recebem conceitos 1 ou 2. Já os que tiveram desempenho superior que a maioria recebem 4 ou 5.
Os cursos avaliados em 2019, mas com conceitos divulgados neste ano, foram os de bacharelado em engenharia; arquitetura e urbanismo; ciências agrárias; ciências da saúde e áreas afins, além daqueles de cursos superiores de tecnologia das áreas de ambiente e saúde; produção alimentícia; recursos naturais; militar e segurança.

CRESCIMENTO

O número de cursos com nota máxima aumentou em relação a 2016, ano que esses mesmos cursos foram avaliados. Dos dez melhores avaliados, oito saltaram de posição de lá para cá. As engenharias Civil e Elétrica, no entanto, mantiveram o bom desempenho até 2019, com a nota 5 nos dois anos.
Esse também é o segundo ano consecutivo em que os índices crescem se levado em conta todos os cursos da instituição. Na pesquisa de 2018, três deles alcançaram o topo do ranking: Direito, Psicologia e Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda. Ou seja, no intervalo de um ano, esse número passou de três para dez, o que demonstra uma alta expressiva.
Por sua vez, os cursos de Farmácia, Odontologia e as engenharias de Alimentos, Computação e Florestal caíram na lista. A maioria tinha nota 5 e diminuiu para 4, com exceção do curso de Odontologia, que desceu para o conceito 3.

IFES

Dos 10 cursos avaliados no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), dois receberam a nota máxima. São eles Engenharia Elétrica, do campus em Vitória; e Engenharia Mecânica, de Aracruz. Já os cursos que conquistaram nota 4 foram Agronomia, de Santa Teresa e Itapina; Engenharia de Controle e Automação, da Serra; Engenharia Mecânica, em São Mateus; e Engenharia de Produção, em Cariacica. Na capital, o curso de Engenharia Ambiental também entrou no ranking acima da média, com a nota 4.
O reitor da Ufes, Paulo Vargas, comemorou o resultado do Enade e destacou que a universidade precisa de investimentos para continuar mostrando um bom resultado. 
"Estamos demonstrando mais uma vez que a Ufes tem agregado sempre mais qualidade aos seus cursos, o que retorna em melhorias para toda a sociedade. Para continuar assim, é preciso que os investimentos sejam ampliados, com orçamento compatível com os serviços que a Ufes presta e os resultados que gera", escreveu nas redes sociais.

Veja quais foram os cursos mais bem avaliados na Ufes em 2019:

CONCEITO 5:
  • Agronomia - São Mateus
  • Arquitetura e Urbanismo - Vitória
  • Engenharia Civil - Vitória
  • Engenharia Elétrica - Vitória
  • Engenharia Mecânica - Vitória
  • Engenharia de Produção - Vitória
  • Fisioterapia - Vitória
  • Nutrição - Vitória
  • Nutrição - Alegre
  • Medicina - Vitória
CONCEITO 4
  • Agronomia - Alegre 
  • Educação Física - Vitória 
  • Enfermagem e Obstetrícia - Vitória 
  • Engenharia da Computação - Vitória 
  • Engenharia da Computação - São Mateus 
  • Engenharia Florestal - Alegre 
  • Farmácia - Alegre 
  • Farmácia - Vitória 
  • Fonoaudiologia - Vitória
  •  Odontologia - Vitória
  •  Medicina Veterinária - Alegre
(*) Maria Fernanda Conti é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão das editoras Joyce Meriguetti e Érica Vaz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados