Ufes tem 10 cursos com nota máxima no Enade. Veja quais são

Campus da Ufes: número de cursos da universidade bem avaliados no Enade cresceu. Crédito: Fernando Madeira

As engenharias Mecânica, Elétrica, Civil e de Produção, além de Fisioterapia, Arquitetura e Urbanismo, Nutrição e Medicina são os cursos do campus de Vitória que aparecem no topo da lista. Agronomia, do campus de São Mateus, e Nutrição, de Alegre, também receberam nota 5 na avaliação realizada no ano de 2019, da qual foram analisados 29 cursos da universidade.

Outros 13 cursos foram avaliados com conceito 4, um aumento de mais de 85% com relação à última edição, realizada em 2018. Seis cursos tiveram nota 3 e nenhum obteve conceito 1 ou 2.

O Enade é o exame aplicado pelo governo federal aos estudantes concluintes, ou seja, que estão no último ano da graduação. Ele é um dos indicadores de qualidade da educação superior e acontece a cada três anos em cada curso.

Levando em consideração o desempenho dos estudantes nas provas, os cursos são classificados seguindo uma escala de 1 a 5. O conceito 3 reúne a maior parte dos cursos. Aqueles que tiveram um desempenho menor que a maioria recebem conceitos 1 ou 2. Já os que tiveram desempenho superior que a maioria recebem 4 ou 5.

Os cursos avaliados em 2019, mas com conceitos divulgados neste ano, foram os de bacharelado em engenharia; arquitetura e urbanismo; ciências agrárias; ciências da saúde e áreas afins, além daqueles de cursos superiores de tecnologia das áreas de ambiente e saúde; produção alimentícia; recursos naturais; militar e segurança.

CRESCIMENTO

O número de cursos com nota máxima aumentou em relação a 2016, ano que esses mesmos cursos foram avaliados. Dos dez melhores avaliados, oito saltaram de posição de lá para cá. As engenharias Civil e Elétrica, no entanto, mantiveram o bom desempenho até 2019, com a nota 5 nos dois anos.

Por sua vez, os cursos de Farmácia, Odontologia e as engenharias de Alimentos, Computação e Florestal caíram na lista. A maioria tinha nota 5 e diminuiu para 4, com exceção do curso de Odontologia, que desceu para o conceito 3.

IFES

Dos 10 cursos avaliados no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), dois receberam a nota máxima. São eles Engenharia Elétrica, do campus em Vitória; e Engenharia Mecânica, de Aracruz. Já os cursos que conquistaram nota 4 foram Agronomia, de Santa Teresa e Itapina; Engenharia de Controle e Automação, da Serra; Engenharia Mecânica, em São Mateus; e Engenharia de Produção, em Cariacica. Na capital, o curso de Engenharia Ambiental também entrou no ranking acima da média, com a nota 4.

O reitor da Ufes, Paulo Vargas, comemorou o resultado do Enade e destacou que a universidade precisa de investimentos para continuar mostrando um bom resultado.

"Estamos demonstrando mais uma vez que a Ufes tem agregado sempre mais qualidade aos seus cursos, o que retorna em melhorias para toda a sociedade. Para continuar assim, é preciso que os investimentos sejam ampliados, com orçamento compatível com os serviços que a Ufes presta e os resultados que gera", escreveu nas redes sociais.

Veja quais foram os cursos mais bem avaliados na Ufes em 2019:

CONCEITO 5:

Agronomia - São Mateus



Arquitetura e Urbanismo - Vitória



Engenharia Civil - Vitória



Engenharia Elétrica - Vitória



Engenharia Mecânica - Vitória



Engenharia de Produção - Vitória



Fisioterapia - Vitória



Nutrição - Vitória



Nutrição - Alegre



Medicina - Vitória



CONCEITO 4

Agronomia - Alegre

Educação Física - Vitória

Enfermagem e Obstetrícia - Vitória

Engenharia da Computação - Vitória

Engenharia da Computação - São Mateus

Engenharia Florestal - Alegre

Farmácia - Alegre

Farmácia - Vitória

Fonoaudiologia - Vitória

Odontologia - Vitória

Medicina Veterinária - Alegre

