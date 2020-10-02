Projeto arrecada computadores novos ou usados para ceder a alunos da Ufes

O cenário de distanciamento social agrava mais ainda a desigualdade social. De acordo com Neto, a universidade tem cerca de 6.800 alunos cadastrados na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania, os quais vivem com até um salário e meio mínimo por mês. Grande parte desses alunos não tinham e ainda não têm condições de arcar com um computador, pagar internet, conta o pró-reitor. Por isso, há a necessidade de ter um projeto que busque soluções de ensino como esse, de forma a complementar outras ações já realizadas.