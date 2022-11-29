Trecho interditado da BR 101 em Aracruz teve cratera parecida em 2008

Apesar das imagens impressionantes desta terça-feira (29), esta não é a primeira vez que o distrito de Jacupemba, em Aracruz, sofre com a BR 101 totalmente interditada em decorrência das fortes chuvas na Região Norte do Espírito Santo. Há mais de dez anos, a rodovia federal ficou um mês fechada.
Na época, parte da pista cedeu, formando uma cratera com cerca de 30 metros de extensão e 15 metros de profundidade. O problema teve início na manhã do dia 9 de janeiro de 2008. A rodovia só voltou a ser liberada em 28 de fevereiro do mesmo ano.
No entanto, no dia seguinte à interdição total da BR 101, carros e ônibus foram liberados a transitar por um desvio que passava pela sede do distrito de Jacupemba. Já caminhões precisavam usar a estrada de acesso a Regência, em Linhares, para seguir até Barra do Riacho, em Aracruz.
Conforme consta no jornal A Gazeta, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apontou uma chuva de 200 milímetros em menos de 24 horas – volume que superava a média histórica para todo o primeiro mês do ano, que era de 154 milímetros.
Além da interdição da BR 101 e do transtorno causado por ela, vale ressaltar que um trabalhador identificado como José da Cruz Jesus, de 47 anos, morreu arrastado pela enxurrada em Aracruz. Na época, a prefeitura local cedeu barcos para que a população pudesse se locomover.
Nova cratera
Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares
Em nota, a concessionária Eco101 – que administra a rodovia – informou que equipes técnicas já foram ao local e que as obras emergenciais começariam ainda nesta terça-feira (29). A expectativa é que os trabalhos de reconstrução da pista sejam concluídos em até 72 horas (três dias).
Caminho alternativo
Para quem precisaria passar pelo trecho interditado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta usar a ES 248 para chegar até Colatina, no Noroeste do Estado, onde o motorista deve pegar a BR 259. Seguindo pela rodovia federal, o motorista consegue acessar a BR 101, na altura de João Neiva.
O caminho contrário também serve para quem deseja se dirigir ao Norte do Estado: seguir até João Neiva, pegar a BR 259 até Colatina e, depois, seguir pela ES 248 até Linhares. Nessa rota alternativa, a viagem fica cerca de 60 km mais longa e aproximadamente 1 hora mais demorada.
Viagens afetadas
Devido à interdição total da BR 101, a Águia Branca – principal empresa de ônibus intermunicipais que atende o Norte capixaba – suspendeu temporariamente a linha entre os municípios de Aracruz e Linhares. Com isso, as localidades de Guaraná, Assombro, Rio Quartel e Jacupemba deixam de ser atendidas.
Também conforme divulgado nesta terça-feira (29), as outras linhas da viação que abrangem as cidades da Região Norte farão o desvio por Colatina, conforme sugerido pela PRF. No entanto, os passageiros precisam ficar atentos, pois está previsto um acréscimo de 1h30 na duração da viagem.
Correção
30/11/2022 - 12:40
A versão inicial deste texto trazia que o trecho da BR 101 em Jacupemba havia sido totalmente interditado por causa de uma cratera em 2013. Na verdade, a interdição aconteceu em 2008. A informação foi corrigida.