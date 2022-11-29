Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo... de novo

Trecho interditado da BR 101 em Aracruz teve cratera parecida em 2008

Há mais de dez anos, um trecho da rodovia em Jacupemba cedeu e uma cratera com 30 metros de extensão se abriu. Nesta terça (29), outro problema semelhante foi registrado na região
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 nov 2022 às 16:57

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 16:57

À esquerda, a BR 101 no trecho em Jacupemba, nesta terça-feira (29); à direita, um trecho que também fica no distrito, em 2013
À esquerda, a BR 101 no trecho em Jacupemba, nesta terça-feira (29); à direita, um trecho que também fica no distrito, em 2008 Crédito: Leitor | Gabriel Lordêllo | Montagem A Gazeta
Apesar das imagens impressionantes desta terça-feira (29), esta não é a primeira vez que o distrito de Jacupemba, em Aracruz, sofre com a BR 101 totalmente interditada em decorrência das fortes chuvas na Região Norte do Espírito Santo. Há mais de dez anos, a rodovia federal ficou um mês fechada.
Na época, parte da pista cedeu, formando uma cratera com cerca de 30 metros de extensão e 15 metros de profundidade. O problema teve início na manhã do dia 9 de janeiro de 2008. A rodovia só voltou a ser liberada em 28 de fevereiro do mesmo ano.
No entanto, no dia seguinte à interdição total da BR 101, carros e ônibus foram liberados a transitar por um desvio que passava pela sede do distrito de Jacupemba. Já caminhões precisavam usar a estrada de acesso a Regência, em Linhares, para seguir até Barra do Riacho, em Aracruz.
Conforme consta no jornal A Gazeta, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) apontou uma chuva de 200 milímetros em menos de 24 horas – volume que superava a média histórica para todo o primeiro mês do ano, que era de 154 milímetros.
Além da interdição da BR 101 e do transtorno causado por ela, vale ressaltar que um trabalhador identificado como José da Cruz Jesus, de 47 anos, morreu arrastado pela enxurrada em Aracruz. Na época, a prefeitura local cedeu barcos para que a população pudesse se locomover.

Nova cratera

Apesar da chuva menos intensa e mais espaçada que em 2008, um trecho da BR 101 cedeu na manhã desta terça-feira (29), no distrito de Jacupemba, em Aracruz. Desta vez, o estrago se deu na altura do quilômetro 170. Nas imagens abaixo dá para ver que toda a base do asfalto caiu.

Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares

Em nota, a concessionária Eco101 – que administra a rodovia – informou que equipes técnicas já foram ao local e que as obras emergenciais começariam ainda nesta terça-feira (29). A expectativa é que os trabalhos de reconstrução da pista sejam concluídos em até 72 horas (três dias).

Caminho alternativo

Para quem precisaria passar pelo trecho interditado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta usar a ES 248 para chegar até Colatina, no Noroeste do Estado, onde o motorista deve pegar a BR 259. Seguindo pela rodovia federal, o motorista consegue acessar a BR 101, na altura de João Neiva.
auto-upload
Desvio sugerido passa por Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e aumenta o tempo da viagem Crédito: Reprodução Google Maps | Montagem A Gazeta
O caminho contrário também serve para quem deseja se dirigir ao Norte do Estado: seguir até João Neiva, pegar a BR 259 até Colatina e, depois, seguir pela ES 248 até Linhares. Nessa rota alternativa, a viagem fica cerca de 60 km mais longa e aproximadamente 1 hora mais demorada.

Viagens afetadas

Devido à interdição total da BR 101, a Águia Branca – principal empresa de ônibus intermunicipais que atende o Norte capixaba – suspendeu temporariamente a linha entre os municípios de Aracruz e Linhares. Com isso, as localidades de Guaraná, Assombro, Rio Quartel e Jacupemba deixam de ser atendidas.
Também conforme divulgado nesta terça-feira (29), as outras linhas da viação que abrangem as cidades da Região Norte farão o desvio por Colatina, conforme sugerido pela PRF. No entanto, os passageiros precisam ficar atentos, pois está previsto um acréscimo de 1h30 na duração da viagem.

Correção

30/11/2022 - 12:40
A versão inicial deste texto trazia que o trecho da BR 101 em Jacupemba havia sido totalmente interditado por causa de uma cratera em 2013. Na verdade, a interdição aconteceu em 2008. A informação foi corrigida.

Veja Também

ES recebe dois novos alertas de tempestades e chuvas intensas

Mapa informa áreas de risco de deslizamento e alagamentos no ES

Chuva no ES: Defesa Civil entra em alerta máximo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz BR 101 chuva Chuva no ES PRF Eco101 ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados