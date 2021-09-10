Transcol: rodoviários fazem paralisação e impedem a saída de ônibus das garagens até as 7h

Rodoviários pedem a volta dos cobradores nos ônibus Crédito: Divulgação/Semobi

Os ônibus do Sistema Transcol ficaram parados nas garagens desde a madrugada desta sexta-feira (10). Segundo o Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), os coletivos só voltariam rodar a partir das 7h. Algumas garagens começaram a liberar os veículos no horário combinado, outras ainda tinham sindicalistas conversando com os motoristas e bloqueando a saída. Mas, alguns minutos depois, os coletivos foram liberados e voltaram a circular

Ainda de acordo com um dos diretores do Sindirodoviários, Miguel Leite, a paralisação surpresa é uma reivindicação pela volta dos cobradores nos ônibus. Somente rodariam os ônibus que integram o sistema 'Mão na Roda" e coletivos da Viação Sanremo, que seguem com cobradores.

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Na Capital, vários pontos de ônibus estavam com muitas pessoas esperando os coletivos. A situação se repetiu em terminais da Grande Vitória. A partir das 7h, os ônibus começaram as ser liberados nas garagens. Ainda assim, houve muita aglomeração e espera para conseguir pegar um ônibus nesta sexta.

Após paralisação, Grande Vitória tem terminais e pontos de ônibus lotados nesta sexta-feira (10) Crédito: Fernando Madeira

"AÇÃO DESPROPORCIONAL", DIZ SECRETÁRIO

"Mais uma vez uma ação desproporcional e sem sentido que só prejudica a população. Por que avisaram que dia 13 vai ter uma paralisação dos tanqueiros, dos caminhões, e no Sistema Transcol não existe nenhum aviso? O sindicato não tem responsabilidade fazendo esse tipo de manifestação", disse.

Perguntado sobre a reivindicação do sindicato, que pede o retorno dos cobradores e alega que os mesmos têm a função de auxiliar o motorista durante a viagem, o secretário rebateu. Disse que isso é algo deturpado pela entidade, e que, com a chegada das novas tecnologias, não há mais a necessidade da função do cobrador dentro dos ônibus. Ainda assim, afirmou que alguns devem retornar no próximo ano e que as empresas estão oferecendo cursos de qualificação para os demais.

"O cobrador fazia somente a cobrança da passagem. Hoje, o sindicato está deturpando essa visão, falando que o cobrador era auxiliar. O próprio sindicato nunca deixou o cobrador fazer nenhuma outra função, pois falavam que era desvio de função. Nós temos fiscais e outros auxiliares que trabalham dentro do Transcol. E hoje a tecnologia veio para auxiliar a população com mais de 300 postos de revenda. Então, você não tem a necessidade da função do cobrador propriamente dentro dos ônibus", reforçou.

"NÃO VÃO VOLTAR NESTE MOMENTO", AFIRMA SECRETÁRIO

E completou: "Não vão voltar neste momento. Nós temos um plano de ação. Precisamos fazer toda a vacinação completa. Nós falamos que temos disposição do retorno de alguns cobradores em alguns ônibus a partir do ano que vem, onde devemos ter uma redução maior da pandemia".

Sobre a fala de representantes do sindicato de que, caso a pauta da entidade não seja atendida, novas paralisações serão realizadas, o secretário foi enfático em dizer que tanto o governo estadual quanto as empresas de transporte irão acionar a Justiça para evitar que novos protestos como esse aconteçam.

"Por meio judicial. Nós estamos junto com a Procuradoria-Geral do Estado, com as próprias empresas prestadoras de serviços, em ações judiciais para impedir esse tipo de abuso contra a população da Região Metropolitana. Nós não podemos ter isso mais aqui no sistema de transporte", concluiu.

RODOVIÁRIOS FIZERAM MANIFESTAÇÃO NESTA QUINTA (9)

Protesto de Rodoviários em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

O Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo realizou um protesto na manhã desta quinta-feira (9), em Vitória . Eles reivindicam a volta dos cobradores que estão afastados, desde o início da pandemia da Covid-19, para os postos de trabalho.

O grupo se concentrou na sede do sindicato e seguiu em passeata pela Avenida Vitória e Jerônimo Monteiro, já no Centro. Com um trio elétrico puxando a passeata, eles ocuparam duas faixas e seguiram para o Palácio Anchieta.

Na altura do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), os rodoviários paralisaram o ato, ocuparam as pistas nos dois sentidos e fizeram uma oração. Em seguida, voltaram a ocupar apenas duas faixas no sentido Centro.

Na frente das escadarias do Palácio Anchieta, eles permaneceram por alguns minutos até que o ato foi encerrado, por volta das 10h15. O trânsito foi totalmente liberado.

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Os ônibus que tinham a Avenida Vitória como trajeto não passaram pela manifestação. Todos os coletivos paravam e formaram uma longa fila que acompanhou o ato.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) e com a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES) para informações sobre a negociação da pauta dos rodoviários e qual a situação dos cobradores afastados durante a pandemia.

Por nota, a Semobi e a Ceturb-ES informaram que a suspensão da atividade dos cobradores nos ônibus do Sistema Transcol é uma medida adotada no protocolo de enfrentamento à Covid-19. Além disso, informou que, com a vacinação da categoria, está finalizando o plano de retorno dos trabalhadores quando for encerrado o estado de calamidade ou estiver de acordo com as autoridades de saúde e em novo formato. Ainda assim, informou que a cobrança em dinheiro nos ônibus seguirá suspensa, e que os cobradores trabalharão em horários determinados para auxiliar a comercialização do Cartão GV e do pagamento via cartão de crédito e débito. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Ceturb-ES esclarecem que a suspensão da atividade do cobrador no interior dos coletivos do Sistema Transcol são medidas adotadas pelo protocolo de enfrentamento à covid-19 no transporte coletivo metropolitano, junto com outras 40 ações.

Com o início da vacinação da categoria em junho, a Semobi informa que já vem discutindo e está finalizando o plano de retorno dos cobradores para ser posto em prática quando for encerrado o estado de calamidade e /ou estiver em consonância com às autoridades de saúde e em um novo formato.

Em relação a este plano, a Semobi adianta que o pagamento em dinheiro no interior dos coletivos permanecerá suspenso, mesmo depois do retorno dos cobradores as suas atividades. Os cobradores também devem retornar as suas atividades a bordo apenas em horários pré-determinados, como os de pico para auxiliar na comercialização de créditos do CartãoGV via pagamento com cartão de crédito ou débito.

Contudo, é importante que a categoria tenha completado o processo de imunização com a segunda dose da vacina. Bem como acompanhar a evolução da pandemia e possíveis variantes, seguindo as orientações das autoridades sanitárias. Vale ressaltar que todos os profissionais afastados estão recebendo integralmente seus salários.

Em relação à qualificação, esses profissionais estão desde 2019 participando de processos de requalificação e assumindo novas funções dentro do próprio sistema. Também já está em andamento o programa CNH requalifica, programa exclusiva para cobradores do transcol obterem sua habilitação, com o total de 1500 até 2022.

Os profissionais, devidamente registrados com a função de cobrador nas empresas que atendem ao Sistema Transcol, serão indicados pela Semobi e realizarão, a partir deste mês, o processo de Primeira Habilitação custeado pelo Detran|ES nas categorias “B” (carro) ou “AB” (moto e carro). O programa será dividido em três fases até o final de 2022, com a abertura de 500 vagas em cada para os contemplados realizarem, de forma gratuita, os exames médico, psicológico, aulas teóricas, práticas e os exames necessários para a obtenção da CNH. O investimento do Governo do Estado no programa é da ordem de R$ 2.267.400,00."

Atualização Após as 7h, os ônibus começaram a deixar as garagens.

Rodoviários fazem protesto em Vitória