Passageiros fazem protesto e impedem saída de ônibus no Terminal de Itacibá

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O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira, que estava no local, informou que os usuários do Sistema Transcol estavam impedindo a saída dos ônibus, ocupando a pista de passagem dos veículos no terminal. Alguns dizem que estavam no local desde as 4h30 e que vários coletivos ainda não tinham passado por lá.