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Após paralisação dos rodoviários

Passageiros fazem protesto e impedem saída de ônibus no Terminal de Itacibá

Usuários do transporte público impediram a saída dos ônibus, ocupando a pista de passagem dos veículos no terminal. Alguns dizem que estão no local desde as 4h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2021 às 09:33

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 09:33

Passageiros fazem protesto e impedem saída de onibus no Terminal de Itacibá, em Cariacica
Passageiros fazem protesto e impedem saída de onibus no Terminal de Itacibá, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Depois da paralisação dos rodoviários, que impediu a saída de ônibus do Sistema Transcol das garagens no início da manhã desta sexta-feira (10), passageiros começaram um protesto e, por um período, não deixaram os coletivos saírem do Terminal de Itacibá, em Cariacica. A Polícia Militar foi ao local e, dialogando com os passageiros que realizaram o protesto, conseguiu organizar o embarque e liberar a saída dos ônibus. A situação no local já foi normalizada.
O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira, que estava no local, informou que os usuários do Sistema Transcol estavam impedindo a saída dos ônibus, ocupando a pista de passagem dos veículos no terminal. Alguns dizem que estavam no local desde as 4h30 e que vários coletivos ainda não tinham passado por lá.

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