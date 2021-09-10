Passageiros fazem protesto e impedem saída de ônibus no Terminal de Itacibá

Depois da paralisação dos rodoviários, que impediu a saída de ônibus do Sistema Transcol das garagens no início da manhã desta sexta-feira (10), passageiros começaram um protesto e, por um período, não deixaram os coletivos saírem do Terminal de Itacibá, em Cariacica. A Polícia Militar foi ao local e, dialogando com os passageiros que realizaram o protesto, conseguiu organizar o embarque e liberar a saída dos ônibus. A situação no local já foi normalizada.
O repórter fotográfico de A Gazeta Fernando Madeira, que estava no local, informou que os usuários do Sistema Transcol estavam impedindo a saída dos ônibus, ocupando a pista de passagem dos veículos no terminal. Alguns dizem que estavam no local desde as 4h30 e que vários coletivos ainda não tinham passado por lá.