Após novos protestos, secretário do ES descarta volta de cobradores

O secretário Fábio Damasceno criticou a paralisação dos rodoviários Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Não vão voltar neste momento. Nós temos um plano de ação. Precisamos fazer toda a vacinação completa. Nós falamos que temos disposição do retorno de alguns cobradores em alguns ônibus a partir do ano que vem, onde devemos ter uma redução maior da pandemia", disse.

Sobre a paralisação, o secretário criticou e disse que o ato é “desproporcional”. Segundo ele, o sindicato prejudica a população fazendo manifestações como essa. "Mais uma vez uma ação desproporcional e sem sentido que só prejudica a população. Porque avisaram que dia 13 vai ter uma paralisação dos tanqueiros, dos caminhões, e no Sistema Transcol não existe nenhum aviso? O sindicato não tem responsabilidade fazendo esse tipo de manifestação", reforçou.

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Perguntado sobre a reivindicação do sindicato, que pede o retorno dos cobradores e alega que os mesmos têm a função de auxiliar o motorista durante a viagem, o secretário rebateu. Disse que isso é algo deturpado pela entidade, e que, com a chegada das novas tecnologias, não há mais a necessidade da função do cobrador dentro dos ônibus. Ainda assim, afirmou que alguns devem retornar no próximo ano e que as empresas estão oferecendo cursos de qualificação para os demais.

"O cobrador fazia somente a cobrança da passagem. Hoje, o sindicato está deturpando essa visão, falando que o cobrador era auxiliar. O próprio sindicato nunca deixou o cobrador fazer nenhuma outra função, pois falavam que era desvio de função. Nós temos fiscais e outros auxiliares que trabalham dentro do Transcol. E hoje a tecnologia veio para auxiliar a população com mais de 300 postos de revenda. Então, você não tem a necessidade da função do cobrador propriamente dentro dos ônibus", informou.

Terminal de Campo Grande lotado após protesto do Sindicato dos Rodoviários nesta sexta (10) Crédito: Fernando Madeira

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Damasceno afirmou ainda que o governo e as empresas de transporte estão requalificando os trabalhadores. “Todos estão trabalhando, fazendo cursos. Nós lançamos mais 1500 carteiras de habilitação na semana passada, junto com o Detran, de categoria A/B. Estamos fazendo a requalificação. Vários viraram fiscais, viraram mecânicos. Tudo com diálogo e não prejudicando a população”, destacou.

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ACIONAR A JUSTIÇA

Sobre a fala de representantes do sindicato de que, caso a pauta da entidade não seja atendida, novas paralisações serão realizadas, o secretário foi enfático em dizer que tanto o governo estadual quanto as empresas de transporte irão acionar a Justiça para evitar que novos protestos como esse aconteçam.

"Por meio judicial. Nós estamos junto com a Procuradoria-Geral do Estado, com as próprias empresas prestadoras de serviços, em ações judiciais para impedir esse tipo de abuso contra a população da Região Metropolitana. Nós não podemos ter isso mais aqui no sistema de transporte", concluiu.

População esperando ônibus na manhã desta sexta-feira (10) na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Fernando Madeira