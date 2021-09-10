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"Neste momento", diz

Após novos protestos, secretário do ES descarta volta de cobradores

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, criticou a ação do Sindirodoviários, que impediu a saída dos coletivos das garagens até as 7h desta sexta (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2021 às 09:15

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 09:15

O secretário Fábio Damasceno criticou a paralisação dos rodoviários
O secretário Fábio Damasceno criticou a paralisação dos rodoviários Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Depois de uma manhã de paralisação dos ônibus por parte dos rodoviários, que deixou pontos lotados e causou transtornos para quem precisa do transporte público, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, criticou a ação do Sindirodoviários e descartou, neste momento, a volta de cobradores.
"Não vão voltar neste momento. Nós temos um plano de ação. Precisamos fazer toda a vacinação completa. Nós falamos que temos disposição do retorno de alguns cobradores em alguns ônibus a partir do ano que vem, onde devemos ter uma redução maior da pandemia", disse.
Sobre a paralisação, o secretário criticou e disse que o ato é “desproporcional”. Segundo ele, o sindicato prejudica a população fazendo manifestações como essa. "Mais uma vez uma ação desproporcional e sem sentido que só prejudica a população. Porque avisaram que dia 13 vai ter uma paralisação dos tanqueiros, dos caminhões, e no Sistema Transcol não existe nenhum aviso? O sindicato não tem responsabilidade fazendo esse tipo de manifestação", reforçou.
Perguntado sobre a reivindicação do sindicato, que pede o retorno dos cobradores e alega que os mesmos têm a função de auxiliar o motorista durante a viagem, o secretário rebateu. Disse que isso é algo deturpado pela entidade, e que, com a chegada das novas tecnologias, não há mais a necessidade da função do cobrador dentro dos ônibus. Ainda assim, afirmou que alguns devem retornar no próximo ano e que as empresas estão oferecendo cursos de qualificação para os demais.
"O cobrador fazia somente a cobrança da passagem. Hoje, o sindicato está deturpando essa visão, falando que o cobrador era auxiliar. O próprio sindicato nunca deixou o cobrador fazer nenhuma outra função, pois falavam que era desvio de função. Nós temos fiscais e outros auxiliares que trabalham dentro do Transcol. E hoje a tecnologia veio para auxiliar a população com mais de 300 postos de revenda. Então, você não tem a necessidade da função do cobrador propriamente dentro dos ônibus", informou.
Terminal de Campo Grande lotado após protesto do Sindicato dos Rodoviários nesta sexta (10)
Terminal de Campo Grande lotado após protesto do Sindicato dos Rodoviários nesta sexta (10) Crédito: Fernando Madeira

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Após novos protestos, secretário do ES descarta volta de cobradores
Damasceno afirmou ainda que o governo e as empresas de transporte estão requalificando os trabalhadores. “Todos estão trabalhando, fazendo cursos. Nós lançamos mais 1500 carteiras de habilitação na semana passada, junto com o Detran, de categoria A/B. Estamos fazendo a requalificação. Vários viraram fiscais, viraram mecânicos. Tudo com diálogo e não prejudicando a população”, destacou.

ACIONAR A JUSTIÇA

Sobre a fala de representantes do sindicato de que, caso a pauta da entidade não seja atendida, novas paralisações serão realizadas, o secretário foi enfático em dizer que tanto o governo estadual quanto as empresas de transporte irão acionar a Justiça para evitar que novos protestos como esse aconteçam.
"Por meio judicial. Nós estamos junto com a Procuradoria-Geral do Estado, com as próprias empresas prestadoras de serviços, em ações judiciais para impedir esse tipo de abuso contra a população da Região Metropolitana. Nós não podemos ter isso mais aqui no sistema de transporte", concluiu.
População esperando ônibus na manhã desta sexta-feira (10) na Vila Rubim, em Vitória
População esperando ônibus na manhã desta sexta-feira (10) na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Sindicato dos Rodoviários vêm realizando protestos em sequência pedindo a volta dos cobradores que foram afastados durante a pandemia da Covid-19. Nesta quinta-feira (9), uma passeata foi realizada pelas ruas de Vitória. Neste ato, saíram da sede do sindicato na Avenida Vitória e foram até o Palácio Anchieta, no Centro.

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