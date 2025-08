Bento Rodrigues e Paracatu

Tragédia de Mariana: Samarco anuncia término da reconstrução de distritos

Permanecem em obras somente seis imóveis adicionais definidos pelos moradores após a assinatura do Acordo de Reparação, em novembro de 2024

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 15:54

De acordo com a Samarco, as obras de 388 imóveis estão prontas, incluindo moradias, comércios e bens públicos Crédito: Pedro Vilela / Agência i7

Após quase 10 anos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), a Samarco anuncia que a reconstrução dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu, em Minas Gerais, iniciada antes do Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, foi concluída. A informação foi divulgada pela mineradora nesta sexta-feira (1º). >

De acordo com a Samarco, as obras de 388 imóveis estão prontas, incluindo moradias, comércios, sítios, lotes, bens privados (associações, igrejas etc.) e 22 bens públicos, como escolas, postos de saúde, cemitérios, praças e sistemas de tratamento de água e esgoto.>

Permanecem em execução seis imóveis adicionais, definidos pelos moradores do Novo Bento Rodrigues posteriormente ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro de 2024, cujo término das obras está previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano.>

A mineradora informa que os bens públicos foram destinados para gestão da administração municipal, com repasse programado de R$ 108,9 milhões, o que deve garantir a infraestrutura completa para funcionamento nos novos distritos pelos próximos três anos. O valor de R$ 36,3 milhões foi adiantado pela Samarco para a Prefeitura de Mariana em abril e o restante será transferido em parcelas mensais de aproximadamente R$ 2,6 milhões.>

>

“Esse marco vai além de encerrar obras. Permite às famílias dar sequência em suas vidas com um lar digno da forma como escolheram. Cumprimos o compromisso assumido com as comunidades e com a justiça brasileira, mantendo o foco na segurança, na transparência e no diálogo permanente”, avalia o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.>

O rompimento da barragem ocorreu em 5 de novembro de 2015 e deixou 19 mortos. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos atingiram a Bacia do Rio Doce até encontrar o mar no Espírito Santo.>

Os distritos mineiros de Bento Rodrigues e Paracatu foram destruídos pela enxurrada. Houve impactos ambientais e as populações de dezenas de municípios de Minas e do Espírito Santo foram afetadas.>

O acordo homologado pelo STF é uma repactuação da política de reparação anterior, que tinha criado a Fundação Renova para executar as ações. Uma das mudanças foi a extinção da fundação e a disponibilização de recursos diretamente às prefeituras. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta