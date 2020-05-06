Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transporte público

Termina greve dos rodoviários de Vitória e ônibus voltam a circular

Motoristas e cobradores protestaram contra atraso de salários na Viação Tabuazeiro. Há 13 dias, começou a paralisação dos rodoviários da primeira empresa e, cinco dias depois, as outras duas que operam na cidade aderiram ao movimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 07:56

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 07:56

Vitória - ES - Coronavírus - Ponto de ônibus na avenida Jerônimo Monteiro, Centro.
Ponto de ônibus na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Depois de 13 dias, os rodoviários que operam o Sistema Municipal de Transporte em Vitória encerraram a paralisação e retornaram ao trabalho. Os ônibus "verdinhos" voltaram a circular na Capital na manhã desta quarta-feira (6), segundo informações da TV Gazeta.
Motoristas e cobradores protestaram contra atraso de salários na Viação Tabuazeiro, mas os rodoviários das outras duas empresas que atuam na cidade também aderiram ao movimento em solidariedade aos colegas.  Eles aceitaram uma proposta do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) e nessas duas empresas o funcionamento já foi 100% restabelecido. Na Tabuazeiro, isso deve ocorrer nos próximos dias. A direção das empresas Unimar e Grande Vitória esclareceu que os funcionários não pararam as atividades em solidariedade ao movimento dos trabalhadores da Viação Tabuazeiro, mas que foram impedidos de sair das garagens para trabalhar.
De acordo com o Setpes, a proposta consiste na destinação integral da antecipação de compras do município, relativas a um mês de vale-transporte, para o pagamento de salários da Viação Tabuazeiro. Além disso, o sindicato patronal propõe a destinação de 60% da receita da empresa para o pagamento de salários a cada 8 dias.
Termina greve dos rodoviários de Vitória e ônibus voltam a circular

HISTÓRICO

A paralisação parcial dos ônibus chamados "verdinhos" teve início no dia 23 de abril, quando os rodoviários da Viação Tabuazeiro cruzaram os braços em protesto ao atraso de salários. A partir do dia 27, os motoristas e cobradores das outras duas empresas que operam as linhas municipais da Capital também resolveram apoiar a paralisação dos ônibus
No dia 29, o Setpes informou à Justiça do Trabalho sobre a irregularidade da paralisação, alegando que os rodoviários não estariam cumprindo com uma liminar para que fosse mantida a circulação parcial da frota de ônibus municipais.

Veja Também

Câmara de Vitória aprova projeto que autoriza subsídio ao transporte público

Coronavírus: empresa de transportes de Cachoeiro demite funcionários

Transporte aéreo no Brasil deve ter queda de 40% na receita em 2020, diz Iata

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados