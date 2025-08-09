Modernidade

Serra recebe primeiro totem de segurança; saiba o que é e onde fica

No total, serão instalados oito totens no município serrano; os equipamentos têm seis câmeras que conseguem alcançar 360 graus e têm comunicação por voz

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 14:40

O governador do Estado, Renato Casagrande, entregou, neste sábado (09), o primeiro Totem de Segurança do município de Serra Crédito: Mateus Fonseca

O município da Serra recebeu neste sábado (9) o primeiro totem de segurança instalado na Rua Domingos Martins, em Serra Sede. A entrega foi feita pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e o equipamento já está em operação. A estrutura é semelhante a uma torre e funciona como um posto policial digital.

No total, o governador informou que serão instalados oito totens no município serrano. Eles são equipados com seis câmeras que conseguem alcançar 360 graus, têm comunicação por voz e podem ser acionados por uma pessoa via Ciodes (190) em caso de emergência. “A câmera alcança até 1km de distância. Além disso, contam com leitura facial, então caso alguém cometa um crime nas redondezas será reconhecido ou se alguém procurado passar por aqui, a Polícia Militar é acionada na hora e viaturas são enviadas para capturá-lo", explicou Casagrande.

Ao todo, serão 40 torres, de quatro metros de altura, espalhadas pela Grande Vitória. O investimento total é de R$ 19 milhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual. Já foram entregues equipamentos em Cariacica, Viana e Serra.

Funcionalidades

Identificação de aglomerações e invasões a áreas restritas;

Contagem de pessoas e objetos;

Reconhecimento de placas de veículos com restrições, como furtos ou roubos;

Análise de comportamentos suspeitos, emitindo alertas automáticos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta