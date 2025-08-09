Home
>
Cotidiano
>
Serra recebe primeiro totem de segurança; saiba o que é e onde fica

Serra recebe primeiro totem de segurança; saiba o que é e onde fica

No total, serão instalados oito totens no município serrano; os equipamentos têm seis câmeras que conseguem alcançar 360 graus e têm comunicação por voz

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 14:40

O governador do Estado, Renato Casagrande, entregou, neste sábado (09), o primeiro Totem de Segurança do município de Serra
O governador do Estado, Renato Casagrande, entregou, neste sábado (09), o primeiro Totem de Segurança do município de Serra Crédito: Mateus Fonseca

O município da Serra recebeu neste sábado (9) o primeiro totem de segurança instalado na Rua Domingos Martins, em Serra Sede. A entrega foi feita pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e o equipamento já está em operação. A estrutura é semelhante a uma torre e funciona como um posto policial digital.

Recomendado para você

No total, serão instalados oito totens no município serrano; os equipamentos têm seis câmeras que conseguem alcançar 360 graus e têm comunicação por voz

Serra recebe primeiro totem de segurança; saiba o que é e onde fica

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e contou com a ajuda de moradores da região para aoagar o fogo

Fogo destrói área verde no ES do tamanho de dois campos de futebol

Aos 12 anos, Rebecka Martins Gomes perdeu os movimentos em um acidente automobilístico; 16 anos depois, a capixaba natural da Serra realizou o sonho de se tornar juíza e cumpriu com o desejo de justiça após ter a vida transformada

A história de Rebecka: quem é a jovem do ES a se tornar a primeira juíza cadeirante de SP

No total, o governador informou que serão instalados oito totens no município serrano. Eles são equipados com seis câmeras que conseguem alcançar 360 graus, têm comunicação por voz e podem ser acionados por uma pessoa via Ciodes (190) em caso de emergência. “A câmera alcança até 1km de distância. Além disso, contam com leitura facial, então caso alguém cometa um crime nas redondezas será reconhecido ou se alguém procurado passar por aqui, a Polícia Militar é acionada na hora e viaturas são enviadas para capturá-lo", explicou Casagrande.

Ao todo, serão 40 torres, de quatro metros de altura, espalhadas pela Grande Vitória. O investimento total é de R$ 19 milhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual. Já foram entregues equipamentos em Cariacica, Viana e Serra.

Funcionalidades

  • Identificação de aglomerações e invasões a áreas restritas;
  • Contagem de pessoas e objetos;
  • Reconhecimento de placas de veículos com restrições, como furtos ou roubos;
  • Análise de comportamentos suspeitos, emitindo alertas automáticos.

Leia mais

Imagem - Cinco detentos quebram cela, pulam muro e fogem de presídio em Vila Velha

Cinco detentos quebram cela, pulam muro e fogem de presídio em Vila Velha

Imagem - Veículo desgovernado atinge dois carros estacionados e fere condutor no ES

Veículo desgovernado atinge dois carros estacionados e fere condutor no ES

Imagem - Polícia Civil conclui inquérito sobre assassinato do empresário Wallace Lovato

Polícia Civil conclui inquérito sobre assassinato do empresário Wallace Lovato

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais