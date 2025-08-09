Veículo desgovernado atinge dois carros estacionados e fere condutor no ES

Carros ficam destruídos após colisão de carro desgovernado Crédito: Leitor A Gazeta

Um carro desgovernado atingiu dois carros que estavam estacionados às margens da BR 482, na altura de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (8).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor trafegava no sentido bairro Manoel Monteiro Torres, quando perdeu o controle da direção e bateu na frente de um carro e na traseira de outro.

O motorista foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao pronto-socorro local. Devido ao seu estado de saúde, não foi possível realizar o teste do bafômetro. Os veículos estavam regularizados e foram removidos por um guincho particular.