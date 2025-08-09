Veículo desgovernado atinge dois carros estacionados e fere condutor no ES
Um carro desgovernado atingiu dois carros que estavam estacionados às margens da BR 482, na altura de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (8).
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor trafegava no sentido bairro Manoel Monteiro Torres, quando perdeu o controle da direção e bateu na frente de um carro e na traseira de outro.
O motorista foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao pronto-socorro local. Devido ao seu estado de saúde, não foi possível realizar o teste do bafômetro. Os veículos estavam regularizados e foram removidos por um guincho particular.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe retornava de outra ocorrência quando se deparou com uma colisão com vítimas. A equipe parou, prestou os primeiros socorros e o Samu foi acionado, ficando responsável pela ocorrência.