Home
>
Central de Trânsito
>
Veículo desgovernado atinge dois carros estacionados e fere condutor no ES
Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Veículo desgovernado atinge dois carros estacionados e fere condutor no ES

Publicado em 09/08/2025 às 12h37
Carros ficam destruídos após colisão de carro desgovernado
Carros ficam destruídos após colisão de carro desgovernado Crédito: Leitor A Gazeta

Um carro desgovernado atingiu dois carros que estavam estacionados às margens da BR 482, na altura de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (8).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor trafegava no sentido bairro Manoel Monteiro Torres, quando perdeu o controle da direção e bateu na frente de um carro e na traseira de outro.

O motorista foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao pronto-socorro local. Devido ao seu estado de saúde, não foi possível realizar o teste do bafômetro. Os veículos estavam regularizados e foram removidos por um guincho particular.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe retornava de outra ocorrência quando se deparou com uma colisão com vítimas. A equipe parou, prestou os primeiros socorros e o Samu foi acionado, ficando responsável pela ocorrência. 

Leia também:

ES tem novo alerta de chuvas intensas e ventos fortes para este sábado (9)

  • Link copiado
Publicidade