Serra promete inaugurar Hospital Materno Infantil em 19 de setembro

Inicialmente previsto para ser entregue em julho, o Hospital Materno Infantil da Serra será inaugurado no dia 19 de setembro. A data foi confirmada pelo secretário de saúde do município, Alexandre Viana, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (31).
De acordo com o secretário, a pandemia do novo coronavírus impediu que a obra fosse entregue no prazo. "Tivemos a questão da pandemia e com isso muito atraso na entrega de equipamento, de cama. Acabou tendo esse atraso de 40 dias que, para uma obra dessa, é quase que insignificante. Dia 19 nós estamos entregando a obra, móveis, equipamentos, comunicação visual. Hospital completo, sem gente trabalhando na obra. Obra limpa, hospital prontinho para começar a operar", prometeu Viana em entrevista á TV Gazeta.
770 PARTOS POR MÊS
Ainda de acordo com o secretário, inicialmente, o hospital terá capacidade para fazer cerca de 770 partos por mês. Com atendimento destinado a gestantes de todo o Espírito Santo, a ideia, segundo ele, é que mãe e filho recebam um atendimento humanizado com a possibilidade de realizar no hospital todos os procedimentos iniciais da vida do bebê.
"Inicialmente nós vamos fazer cerca de 9 mil partos por ano, 770 partos por mês. Temos serviços complementares: as crianças vão sair do hospital já com teste do pezinho, orelhinha e olhinho. Vamos ter um banco de leite. Teremos pré-natal, parto e pós-parto. A parturiente não sai do leito, ela fica com seu filho. Atendimento muito mais humanizado", afirmou.
Com informações da TV Gazeta