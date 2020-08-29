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Após as baleias...

Golfinho morre em praia de Manguinhos, na Serra

O animal foi avistado por um pescador na madrugada deste sábado (29) na areia, já bastante debilitado. Causa da morte será investigada

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 16:46
Golfinho morre em praia da Serra
Golfinho morre em praia da Serra Crédito: Weverson dos Santos Moreira
Após o registro de baleias encontras mortas no litoral capixaba, um golfinho também morreu, neste sábado (29), na praia de Manguinhos, na Serra. O animal é mais conhecido como golfinho-nariz-de-garrafa e passará por necropsia, procedimento que vai permitir identificar as causas da morte.
O golfinho estava na areia quando foi avistado pelo pescador Weverson dos Santos Moreira, mais conhecido comoJanjão, 37 anos, que atua na Associação de Pescadores de Manguinhos. Ele relata que viu o golfinho por volta das 5 horas da madrugada deste sábado. Quando o vi,  já parecia bem debilitado, recorda.
Diretor do Instituto Orca, Lupércio Barbosa explica que o animal retirado da areia da praia tratava-se de um golfinho de característica juvenil: "Não chega a ser um filhote, pelas características apresentadas". Ele acrescenta que a presença da espécie é comum no litoral brasileiro. O golfinho-nariz-de-garrafa está presente desde a Argentina, tem uma distribuição mais extensa da espécie e aparece tanto no Oceano Atlântico quanto no Pacífico, explica.

MORTE DE GOLFINHOS

Barbosa explica que o instrumento de necropsia permite, além de identificar a causa de morte, gerar informação científica e de estudos sobre as espécies. Infelizmente, é uma morte. Hoje, no mundo, temos uma média de morte de mil golfinhos por dia. Geralmente, os casos estão atrelados à interação com a atividade pesqueira. Os filhotes acabam por se prender em redes, vão se aproximando da costa e morrem, detalha. Sobre o golfinho encontrado em Manguinhos, ele analisa que o animal ainda estava num estágio mais conservado. 

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