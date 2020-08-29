Golfinho morre em praia de Manguinhos, na Serra

Golfinho morre em praia da Serra Crédito: Weverson dos Santos Moreira

Após o registro de baleias encontras mortas no litoral capixaba, um golfinho também morreu, neste sábado (29), na praia de Manguinhos, na Serra . O animal é mais conhecido como golfinho-nariz-de-garrafa e passará por necropsia, procedimento que vai permitir identificar as causas da morte.

O golfinho estava na areia quando foi avistado pelo pescador Weverson dos Santos Moreira, mais conhecido comoJanjão, 37 anos, que atua na Associação de Pescadores de Manguinhos. Ele relata que viu o golfinho por volta das 5 horas da madrugada deste sábado. Quando o vi, já parecia bem debilitado, recorda.

Diretor do Instituto Orca, Lupércio Barbosa explica que o animal retirado da areia da praia tratava-se de um golfinho de característica juvenil: "Não chega a ser um filhote, pelas características apresentadas". Ele acrescenta que a presença da espécie é comum no litoral brasileiro. O golfinho-nariz-de-garrafa está presente desde a Argentina, tem uma distribuição mais extensa da espécie e aparece tanto no Oceano Atlântico quanto no Pacífico, explica.

MORTE DE GOLFINHOS