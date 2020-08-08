Em dez dias, seis baleias encalham em praias do ES

Filhote de baleia Jubarte é enocntrado morto na praia d'Ulé, em Guarapari. Crédito: Vitor Jubini

Somente neste sábado (08) duas baleias jubarte ficaram encalhadas em praias do litoral do Espírito Santo . Uma delas foi encontrada com vida na Praia do Siri, em Marataízes . Outra, já morta, também encalhou na Praia dUlé, em Guarapari . Com a população crescente dos animais da espécie, pesquisadores também têm notado um aumento de encalhes. Nos últimos 10 dias, pelo menos seis baleias foram encontradas na costa capixaba.

Na Praia dUlé, em Guarapari, um filhote com 4,5 metros e aproximadamente uma tonelada, segundo o Instituto Orca que foi até o local, já foi encontrado morto e será encaminhado para a necrópsia. "Era um recém-nascido, bem novinho. Aparentemente se perdeu da mãe", explicou o gerente do Instituto Orca João Marcelo Nogueira.

Já em Marataízes, banhistas e guarda-vidas tentaram empurrar o filhote para o mar, mas ele voltou a ficar encalhado na areia da praia. Uma equipe do Instituto Orca foi ao local para fazer o resgate. Durante a tarde, apesar das tentativas de retirar o filhote da areia, o animal acabou morrendo na beira da praia, próximo à Lagoa do Siri.

Segundo o diretor e fundador do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, o filhote tinha aproximadamente dois meses. Após ser necropsiado, máquinas da Prefeitura de Marataízes estiveram no local para retirar o corpo e enterrá-lo.

Segundo Barbosa, geralmente, mesmo quando conseguem sair e navegar, elas morrem pois, sem a mãe, se perdem e acabam voltando a encalhar.

Your browser does not support the video tag.

De junho a dezembro, as baleias jubarte migram para águas tropicais para acasalar e passam pelo Estado. Estima-se que cerca de 25 mil animais da espécie façam a migração. De acordo com o coordenador do Jubarte.Lab, plataforma de pesquisa do Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari, o aumento de animais encalhados pode ser uma causa natural, fruto do crescimento populacional das jubartes, mas é preciso investigar se outros fatores não estão potencializando a morte destes animais.

Baleia encontrada na praia d'Ulé, em Guarapari, neste sábado (8) Crédito: Thiago Ferrari/Amigos da Jubarte

"Esse número de encalhamentos já era esperado por conta desse aumento populacional, que é uma notícia boa. A espécie está se recuperando. No entanto, precisamos fazer a necrópsia desses animais para saber as causas dessas mortes. Entre os motivos mais comuns, estão acidentes com redes de pesca, impacto que elas sofrem com embarcações de pequeno e grande porte, ingestão de plástico e outros resíduos sólidos, contato com vazamento de petróleo e até por interferência com sonar de uso militar", explica.

Your browser does not support the audio element. Em dez dias, seis baleias encalham em praias do ES

Em Guarapari, a carcaça de uma baleia de grande porte, com cerca de 12 metros , foi encontrada na região da Pedra do Siribeira, entre as praias das Castanheiras e da Areia Preta. Há registros de animais encontrados, já mortos, em Linhares, Serra e São Mateus.

Em 2019, durante todo o ano, nove jubartes encalharam nas praias capixabas.

As carcaças de baleias encalhadas são retiradas pelas prefeituras dos municípios. Quando o cadáver dos animais está em bom estado, eles são levados para a necrópsia. Já quando o corpo está em estado avançado de decomposição, eles são incinerados ou enterrados em local adequado.